Por esquivar un perro, chocó en su moto contra un árbol

Ocurrió en Vélez Sarsfield y José Ingenieros, en Rawson. El conductor de la moto terminó hospitalizado.

A primera hora de este domingo, el conductor de una moto se dirigía a trabajar y por esquivar un perro, terminó estrellándose contra un árbol.

El siniestro vial ocurrió a las 7.30, en inmediaciones de calles en Vélez Sarsfield y José Ingenieros, en Rawson. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el motociclista, identificado como Fernando Aballay (27) circulaba en su moto Zanella RX 150 cc. por Vélez de este a oeste, con destino a su trabajo. En un momento, al girar hacia el norte por José Ingenieros, se le cruzó un perro y al intentar esquivarlo, perdió el dominio del rodado y chocó contra un árbol que estaba en la vereda este.

La ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al motociclista, que tenía un fuerte dolor en su mano derecha y en otras partes del cuerpo, hasta el Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. Desde la Fiscalía informaron que esta tarde, afortunadamente el motociclista recibió el alta médica.

Intervino personal de la Comisaría 25° y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

