Por esquivar un perro, chocó en su moto contra un árbol

El siniestro vial ocurrió a las 7.30, en inmediaciones de calles en Vélez Sarsfield y José Ingenieros, en Rawson. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el motociclista, identificado como Fernando Aballay (27) circulaba en su moto Zanella RX 150 cc. por Vélez de este a oeste, con destino a su trabajo. En un momento, al girar hacia el norte por José Ingenieros, se le cruzó un perro y al intentar esquivarlo, perdió el dominio del rodado y chocó contra un árbol que estaba en la vereda este.

La ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al motociclista, que tenía un fuerte dolor en su mano derecha y en otras partes del cuerpo, hasta el Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. Desde la Fiscalía informaron que esta tarde, afortunadamente el motociclista recibió el alta médica.