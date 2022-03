Pide ayuda para hallar a la persona que atropelló a su hermana

"Este viernes 4/03/22 atropellaste a mí hermana dejándola abandonada en la calle como a un perro, en villa San Damián calle Boulevard y Álvarez Condarco, Rawson, te cuento ella es una luchadora desde que nació, nació sietemesina, al año la operaron del corazón, a sus 13 años su riñones dejaron de funcionar y comenzó con diálisis, hoy tiene 35 años, sabes los huevos" con los que enfrenta la vida, jamás permito que la tristeza o el depresivo invadieran su vida, te pasó su diagnóstico, golpe en la cabeza, cirugía de urgencia para descomprimir su cerebro, derrame cerebral, que me la tiene entre la vida y la muerte, sabes el daño que ocasionaste, no te va alcanzar la vida para saldar semejante acto, la abandonaste como si nada, espero que el remordimiento no te deje vivir en paz. Mí hermana es luz, ama la vida, la música, es feliz a pesar de todos sus problemas, me queda pedirle a la gente por favor que aporten datos, necesitamos testigos de lo sucedido, no vamos a parar hasta encontrarte".