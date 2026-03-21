Perros en la ruta y una camioneta sin frenos: dos accidentes en pocas horas

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Caucete: una madre con sus hijas fue embestida por una camioneta

El segundo siniestro, diferente en su mecánica y de mayor gravedad potencial, ocurrió el viernes en pleno centro de Caucete, en la intersección de Diagonal Sarmiento y Aberastain, a pocos metros de la Comisaría Novena. Allí, una bicicleta rodado 26 en la que viajaban Melina Castro, de 27 años, y sus dos hijas pequeñas —de 4 y 1 año— fue embestida por una camioneta Volkswagen Amarok gris conducida por Luis Ricardo Puz, de 69 años.

Según datos preliminares, la camioneta circulaba por Aberastain en sentido norte-sur, mientras que la bicicleta avanzaba de este a oeste por la Diagonal, en un punto de alto flujo vehicular. Las causas del choque son materia de investigación.

Tras el impacto, personal de emergencias acudió de inmediato. La madre y la hija mayor recibieron las primeras curaciones en el lugar y luego fueron trasladadas al hospital departamental. La presencia de las dos menores en el momento del choque generó alarma entre los testigos, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre la gravedad de sus lesiones.