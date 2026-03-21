Perros en la ruta y una camioneta sin frenos: dos accidentes en pocas horas

Esta jornada dejó dos postales de la misma tragedia: en Capital, una moto y unos perros en la ruta. En Caucete, una bicicleta, una madre y sus dos hijas frente a una camioneta.
El primero ocurrió este sábado por la tarde en la Ruta 12, a la altura del Jardín de los Poetas, en Capital. Un hombre y una mujer que circulaban juntos en motocicleta se vieron sorprendidos por unos perros que se cruzaron repentinamente en su camino. Según relataron testigos que presenciaron el momento, los motociclistas intentaron esquivar a los animales pero la maniobra derivó en una caída estrepitosa sobre el pavimento.
Ambos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y por transeúntes que se encontraban en la zona al momento del hecho. Por las lesiones sufridas, que incluyeron golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, debieron ser trasladados en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson. Si bien no se difundieron sus identidades, fuentes allegadas indicaron que estarían fuera de peligro y bajo monitoreo médico.
Caucete: una madre con sus hijas fue embestida por una camioneta
El segundo siniestro, diferente en su mecánica y de mayor gravedad potencial, ocurrió el viernes en pleno centro de Caucete, en la intersección de Diagonal Sarmiento y Aberastain, a pocos metros de la Comisaría Novena. Allí, una bicicleta rodado 26 en la que viajaban Melina Castro, de 27 años, y sus dos hijas pequeñas —de 4 y 1 año— fue embestida por una camioneta Volkswagen Amarok gris conducida por Luis Ricardo Puz, de 69 años.
Según datos preliminares, la camioneta circulaba por Aberastain en sentido norte-sur, mientras que la bicicleta avanzaba de este a oeste por la Diagonal, en un punto de alto flujo vehicular. Las causas del choque son materia de investigación.
Tras el impacto, personal de emergencias acudió de inmediato. La madre y la hija mayor recibieron las primeras curaciones en el lugar y luego fueron trasladadas al hospital departamental. La presencia de las dos menores en el momento del choque generó alarma entre los testigos, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre la gravedad de sus lesiones.