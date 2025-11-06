"
Operativos en Rivadavia y Chimbas: una moto recuperada y un menor detenido

Efectivos policiales actuaron en dos hechos distintos: recuperaron una moto robada en Rivadavia y detuvieron a un adolescente en Chimbas que intentaba sustraer herramientas de una obra.

La Policía de San Juan intervino en dos operativos distintos que culminaron con resultados positivos: la recuperación de una moto robada en Rivadavia y la detención de un adolescente sorprendido en pleno robo en una obra en construcción en Chimbas.

image

Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo (UAI) lograron recuperar una moto Zanella Ceccato 250cc que había sido denunciada como robada días atrás.

El procedimiento se concretó cuando el personal policial observó a un hombre circulando en un rodado con características coincidentes con la moto sustraída. El conductor fue interceptado en la intersección de Sargento Cabral y Coll, donde se realizó la verificación de los números de chasis y motor.

Tras corroborar que efectivamente se trataba del vehículo buscado, la moto fue secuestrada y trasladada a la Central de Policía. El conductor, de apellido Díaz, quedó vinculado a una causa por hurto, bajo directivas de la Fiscalía interviniente, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Robo frustrado en una obra de Chimbas

En otro hecho, un adolescente de 17 años fue aprehendido por personal del Grupo de Acción Motorizada (GAM) tras ser sorprendido en el interior de una obra en construcción ubicada en calle Salta, al sur de 25 de Mayo, en Chimbas.

Según fuentes policiales, el joven fue retenido por trabajadores del lugar cuando intentaba robar una soldadora industrial marca Esab inverter. Al momento de su detención, también había preparado para sustraer un parlante, una caja con electrodos, un alargue trifásico de 40 metros y dos tijeras para cortar hierro.

El adolescente fue puesto a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que evaluará las medidas a adoptar en el marco de la causa por tentativa de robo.

