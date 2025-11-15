En la tarde de este sábado, murió un ciclista tras ser embestido por un colectivo en Rawson.
Murió un ciclista tras ser atropellado por un colectivo
El ciclista tenía 75 años. Fue trasladado al hospital Rawson, pero falleció horas después.
Según informó la Policía, el siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Lemos y Granaderos, en Rawson. Por causas que se investigan, un ciclista, identificado como Marcos Jorge Bustos, de 75 años, circulaba en su bicicleta y fue impactado por un colectivo de la línea 243 de la empresa Mayo.
El hombre quedó gravemente herido y fue trasladado al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el ciclista falleció alrededor de las 17.15.
Intervino personal policial de la Comisaría 6° y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Micheltorena.