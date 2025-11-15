Impactantes imágenes del accidente en el que murió un motociclista

accidente fatal motociclista pocito sifón cesto 2

El accidente ocurrió en inmediaciones de Calle 8 y San Miguel, cuando el conductor de la moto Yamaha FZ 150 cc. perdió el control del rodado, impactó primero contra un cesto de basura y luego contra un sifón. Por el fuerte choque, sufrió graves lesiones y falleció en el lugar. El motociclista fue identificado como Leonardo David Vega, de 46 años, con domicilio en el barrio Victorino Ortega, en Rawson, según informó la Policía de San Juan.

Si bien en un momento las versiones preliminares aseguraban que un vehículo había impactado a la moto y tras chocarla se dio a la fuga, esto fue descartado por los investigadores. No habría otros vehículos involucrados en el accidente. Investigan las causas.