Muerte de Emir: cuál es la situación del adolescente detenido

Con el correr de las horas, la investigación judicial comenzó a arrojar novedades. Entre los siete detenidos por el caso se encuentra un adolescente de 17 años, que actualmente se encuentra aprehendido y alojado en un Centro de Admisión y Derivación (CAD). Además, las autoridades buscan a otro mayor de edad vinculado al hecho.

El proceso judicial a cargo de la causa del adolescente está siendo subrogado por el juez Mariano Carrera mientras la magistrada de Menores, Julia Camus, se encuentra de licencia. Se espera que la jueza retome la investigación el próximo viernes, cuando podría tomar la declaración indagatoria del joven, oportunidad en la que tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos.