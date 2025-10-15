"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > muerte

Muerte de Emir: cuál es la situación del adolescente detenido

Emir, de 8 años, murió tras recibir un disparo durante una gresca vecinal en Valle Grande. Un joven de 17 años fue detenido y podría enfrentar una pena privativa de libertad mientras avanza la causa.

La madrugada del pasado miércoles quedó marcada por la conmoción en el barrio Valle Grande, en Rawson, donde Emir Barboza, un niño de apenas 8 años, perdió la vida luego de recibir un disparo en el pecho en medio de una pelea entre bandas vecinales. La noticia generó dolor y reclamos de justicia en la comunidad local.

Con el correr de las horas, la investigación judicial comenzó a arrojar novedades. Entre los siete detenidos por el caso se encuentra un adolescente de 17 años, que actualmente se encuentra aprehendido y alojado en un Centro de Admisión y Derivación (CAD). Además, las autoridades buscan a otro mayor de edad vinculado al hecho.

El proceso judicial a cargo de la causa del adolescente está siendo subrogado por el juez Mariano Carrera mientras la magistrada de Menores, Julia Camus, se encuentra de licencia. Se espera que la jueza retome la investigación el próximo viernes, cuando podría tomar la declaración indagatoria del joven, oportunidad en la que tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos.

Te puede interesar...

image

Una vez realizada la indagatoria, la magistrada decidirá si el adolescente continuará bajo resguardo en el CAD o en el establecimiento Nazario Benavidez, o si podría quedar en libertad mientras sigue el proceso judicial. Al ser mayor de 16 años, el joven posee imputabilidad semiplena, lo que implica que será sometido a proceso y, de ser declarado responsable de un delito grave, podría recibir una pena privativa de la libertad.

Mientras la Justicia avanza en la causa a través de la UFI de Delitos Especiales, la comunidad de Valle Grande continúa conmovida por la muerte del pequeño Emir, y el hecho reavivó la discusión sobre la seguridad y la violencia entre adolescentes en el departamento de Rawson.

Temas

Te puede interesar