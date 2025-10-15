La madrugada del pasado miércoles quedó marcada por la conmoción en el barrio Valle Grande, en Rawson, donde Emir Barboza, un niño de apenas 8 años, perdió la vida luego de recibir un disparo en el pecho en medio de una pelea entre bandas vecinales. La noticia generó dolor y reclamos de justicia en la comunidad local.
Muerte de Emir: cuál es la situación del adolescente detenido
Emir, de 8 años, murió tras recibir un disparo durante una gresca vecinal en Valle Grande. Un joven de 17 años fue detenido y podría enfrentar una pena privativa de libertad mientras avanza la causa.