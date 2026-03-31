Menor abusada: le dieron el alta y la madre se explayó sobre el caso
La mujer aseguró que desconocía los abusos y denunció amenazas. La menor recibió el alta tras la ILE y la Justicia avanza con pruebas clave.
En medio del fuerte impacto que generó el caso, la madre de la niña de 12 años embarazada decidió hablar públicamente y dar su versión sobre lo ocurrido. Aseguró que desconocía completamente la situación y que todo la tomó por sorpresa, en el marco de una causa que investiga un presunto abuso.
A través de un mensaje, explicó que gran parte de su tiempo estaba dedicado al cuidado de sus otros hijos, quienes requieren atención constante por problemas de salud. Según detalló, uno de ellos padece una afección cardíaca, mientras que otro convive con diabetes tipo 1 y celiaquía, lo que condicionaba su rutina diaria.
En ese contexto, sostuvo que nunca advirtió señales de lo que estaba ocurriendo con su hija. Además, denunció situaciones de hostigamiento tras la difusión del caso, incluyendo agresiones en su vivienda y amenazas que, según afirmó, provendrían del acusado.
La mujer también pidió cautela ante la exposición pública y solicitó resguardar a la menor, remarcando el impacto emocional que atraviesa toda la familia.
La menor recibió el alta y continúa la investigación
Mientras tanto, en el plano médico y judicial, la niña recibió el alta tras haber sido sometida a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), procedimiento realizado en el Hospital Rawson conforme a la normativa vigente en casos de violación.
De acuerdo a fuentes del caso, la menor evolucionó favorablemente y continuará con controles médicos y asistencia psicológica especializada. El hecho se conoció cuando la alumna se descompensó en su escuela y reveló que estaba embarazada, lo que activó los protocolos correspondientes y la intervención de la Justicia.
Pruebas clave y un detenido
En paralelo, la investigación avanza con un detenido, perteneciente al entorno cercano de la víctima, quien permanece a disposición de la Justicia.
Además, se confirmó que el feto fue remitido a Criminalística para la realización de estudios de ADN. Estas pericias serán fundamentales para determinar la identidad del presunto agresor y fortalecer la causa.
Por el momento, la menor no pudo declarar, aunque se prevé que lo haga en los próximos días en Cámara Gesell, una instancia clave para el avance del expediente. Fuentes judiciales indicaron que la causa se maneja con estricta reserva, aunque se sostiene como principal hipótesis un abuso prolongado en el tiempo.