Menor abusada: le dieron el alta y la madre se explayó sobre el caso

La mujer también pidió cautela ante la exposición pública y solicitó resguardar a la menor, remarcando el impacto emocional que atraviesa toda la familia.

La menor recibió el alta y continúa la investigación

Mientras tanto, en el plano médico y judicial, la niña recibió el alta tras haber sido sometida a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), procedimiento realizado en el Hospital Rawson conforme a la normativa vigente en casos de violación.

De acuerdo a fuentes del caso, la menor evolucionó favorablemente y continuará con controles médicos y asistencia psicológica especializada. El hecho se conoció cuando la alumna se descompensó en su escuela y reveló que estaba embarazada, lo que activó los protocolos correspondientes y la intervención de la Justicia.

Pruebas clave y un detenido

En paralelo, la investigación avanza con un detenido, perteneciente al entorno cercano de la víctima, quien permanece a disposición de la Justicia.

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Además, se confirmó que el feto fue remitido a Criminalística para la realización de estudios de ADN. Estas pericias serán fundamentales para determinar la identidad del presunto agresor y fortalecer la causa.

Por el momento, la menor no pudo declarar, aunque se prevé que lo haga en los próximos días en Cámara Gesell, una instancia clave para el avance del expediente. Fuentes judiciales indicaron que la causa se maneja con estricta reserva, aunque se sostiene como principal hipótesis un abuso prolongado en el tiempo.