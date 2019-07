La madre del joven ferozmente golpeado por un celular, pide justicia

Su madre, Carina Argañaraz, contó que a su hijo lo increparon dos delincuentes, le golpearon la cara y la cabeza dejándolo tirado en el suelo luego que le encontraran un celular. "Él no pudo ver quiénes eran. Mi hijo no sabe cómo llegó a casa, no se acuerda de nada", explicó la mujer.









El chico esta mañana fue dado de alta pero, según su mamá, lo llevó al Hospital Rawson para que lo revise en neurólogo y se descompuso esperando que lo atiendan. "Lo han pasado a urgencias y yo estoy esperando que me informen de su estado", expresó con angustia.









Respecto a los malhechores, ella quiere que se haga justicia y los encuentren. La mujer ya radicó la denuncia en la policía y asegura que todavía no lo revisa un médico legista. "Espero se haga justicia, es la quinta vez que lo asaltan, esta vez no logro defenderse y casi lo matan", finalizó.





Fuente: El Bastón