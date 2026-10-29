Se canceló la conferencia de prensa previa al Superclásico: AFA apuntó contra River

Comunicado oficial de la #LPF ante la suspensión de la conferencia de prensa previa al Superclásico, luego de que River decidiera no participar de la misma: https://t.co/z6gaZ4k2ye pic.twitter.com/DLgi8tF03V — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 29, 2026

"El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual conferencia, a menos de 24 horas para su desarollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario. Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento", informa en primer término el texto.

"Este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada", destaca a continuación. Entonces, comenzó a enumerar las presuntas desprolijidades del club presidido por Stefano Di Carlo: "En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto", remarca el informe.

"Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes", resalta finalmente el comunicado. Y cierra con una frase que deja a las claras las rispideces con el cuadro de Núñez: "Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'".