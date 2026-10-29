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Se canceló la conferencia de prensa previa al Superclásico: AFA apuntó contra River

La cuenta de la Liga Profesional informó que el Millonario decidió no presentarse a la rueda, por lo que la suspendieron y le lanzaron un dardo al club de Núñez.

Faltan menos de tres días para una nueva edición del Superclásico. Este domingo desde las 15 horas se estarán enfrentando Boca Juniors y River Plate en la Bombonera por la fecha 15 y anteúltima del Torneo Clausura.

Y el viernes al mediodía, a 48 horas del encuentro, debía realzarse la conferencia de prensa protocolar de las previas de cada clásico.

Sin embargo, la misma quedó cancelada, ya que desde Núñez, tras votar en contra del nuevo proyecto de la Liga Profesional de Fútbol y en medio de la guerra que mantienen con la AFA, decidieron que no se presente ningún representante del equipo. La cuenta oficial del certamen dio a conocer la información mediante un comunicado oficial en el que, además, aprovechó para lanzarle un dardo al Millonario.

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"El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual conferencia, a menos de 24 horas para su desarollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario. Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento", informa en primer término el texto.

"Este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada", destaca a continuación. Entonces, comenzó a enumerar las presuntas desprolijidades del club presidido por Stefano Di Carlo: "En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto", remarca el informe.

"Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes", resalta finalmente el comunicado. Y cierra con una frase que deja a las claras las rispideces con el cuadro de Núñez: "Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'".

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