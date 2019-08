Habló el joven que fue golpeado en un robo: "No me quedan ganas de salir a la calle"

Jesús Argañaraz (19) fue brutalmente golpeado por dos delincuentes para robarle el celular y quedó con lesiones que le demandarán de 6 a 7 meses de recuperación. Luego de que detuvieran a uno de los malvivientes habló la víctima con el portal El Bastón y aseguró que "no me quedan ganas de salir a la calle".

El joven comentó que está mucho mejor desde la madrugada del domingo pasado cuando recibió la paliza. "El vago recuerdo que tengo es que fue una calle antes de mi casa y recibí el primer golpe de atrás. Ahí caí y al intentar darme vuelta para defenderme no pude hacerlo, me golpearon y perdí el conocimiento", contó Jesús sobre el ataque que padeció.





Jesús tendrá de 6 a 7 meses de reposo por las graves lesiones que le propinaron los delincuentes en la cabeza y en el rostro. Uno de ellos ya fue detenido y el otro es buscado por personal policial. "No me quedan ganas de salir a la calle, después de lo que pasó. Supuestamente me van a seguir buscando y hasta que no caigan todos los que han sido, no voy a estar seguro, ni yo ni mi familia", expresó el joven.