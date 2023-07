Habló el árbitro tras el suicidio del futbolista amateur Willian Tapon

El audio que mandó el futbolista amateur a su familia antes de suicidarse

En la misma línea, lamentó lo sucedido con Tapon, quien decidió quitarse la vida con un arma de fuego: "La intención no era que se suicidara, sino que se tome conciencia y que no reaccione más con violencia. Lamento mucho la decisión que tomó el pibe".

Cristian Paniagua: “No quería que esto termine mal”

Con respecto a los hechos que se hicieron virales, contó cómo se desarrollaron las acciones: "Vi que estaban tomando cerveza afuera de la cancha. Le saco la roja al siete. Me tira un cabezazo, me voy para atrás. Nunca veo a William venir. Me pega unas piñas, me caigo y antes de poder levantarme me pega una patada en la cabeza. Me desperté yendo para el hospital".

"Yo no quería que termine mal. Yo hablé con él para ver si le salía una disculpas del corazón. Jamás le pedí plata. Le expliqué que yo era padre de familia, que era el primer partido, que no puede reaccionar así. Lo único que me dijo es que lo hizo en caliente", sentenció el árbitro que negó la acusación de haberle pedido dinero para callar el tema.