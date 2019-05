Gran despliegue por el atraco: 70 policías, un helicóptero y un análisis exhaustivo de las cámaras

/// Por María Eugenia Vega

Las investigaciones policiales son exhaustivas por estas horas, luego del atraco que realizó una banda de delincuentes desconocidos en la empresa Green S.A. El operativo cerrojo dispuesto por la Jefatura de Policía de la provincia está comprendido por el grupo GERAS, las brigadas de investigaciones Centro, Sur y Este, más el apoyo de la Comisaría 8va de Sarmiento y las subcomisarias Soria (de Los Berros) y de Médano de Oro. En total, son unos 70 policías abocados que, además, esperan las novedades de sus pares en Mendoza.









Este despliegue se realiza en el marco de la complejidad del atraco que, según comprenden los investigadores, fue planificado con anticipación y no descartan un entregador. Entonces, teniendo en cuenta que los ladrones no pueden estar tan lejos, se dispuso además la intervención del helicóptero de la provincia, en búsqueda aérea.





















Mientras tanto, por el registro de las cámaras de seguridad intentan rediagramar la ruta del atraco, es decir, el camino que transitaron los malhechores en Ruta 40, antes y después del violento episodio.













Los testigos, que fueron 8 en total, manifestaron no haber visto el rostro de los atacantes porque ellos llegaron encapuchados. Entre los gritos y los insultos amenazantes que propinaron contra las víctimas, se pudo advertir que los maleantes no tenían acento de otra provincia. A uno de ellos, se le cayó la capucha que llevaba en su rostro, pero se cubrió de inmediato, por lo que no habría podido ser identificado.













La horrorosa noche para los empleados de la subcontratista que realiza tareas en la Ruta Nacional Nº 40 comenzó entre las 21 y 22 horas de este domingo. A más de un kilómetro y medio al Sur, fueron tres las personas que ingresaron armados con pistolas y encapuchados.













Redujeron a los dos empleados de la seguridad del lugar, luego a cuatro trabajadores que estaban en el lugar, y más tarde a los otros dos empleados que llegaban para una inspección. A los damnificados los redujeron en un contenedor y quedaron aislados de la situación hasta que, un patrullero de la Policía Comunal de Sarmiento advirtió la ausencia de personal en las inmediaciones de la empresa. Por eso, uno de los agentes decidió ingresar, escuchó los gritos de los damnificados y pudieron ser liberados.









Al parecer, los maleantes no pasaron con el botín por el Control de San Carlos, según manifestó el subjefe de Policía, Carlos Castillo.