Golpeó a su pareja y la amenazó de muerte, fue condenado a prisión efectiva

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, Flores contactó a la víctima a través de redes sociales y la convenció de concurrir a la vivienda de su madre con el bebé, bajo el pretexto de entregarle elementos para el niño. Una vez allí, la mujer fue retenida contra su voluntad durante varios días, incomunicada y sometida a nuevas agresiones.

Entre el 22 y el 26 de noviembre, la víctima sufrió reiterados ataques físicos y amenazas de muerte. Finalmente, logró escapar cuando el agresor se quedó dormido y pudo comunicarse con familiares, quienes la auxiliaron. Tras ponerse a resguardo, dio aviso al 911 y radicó la denuncia en la Unidad Fiscal.

A pesar de la denuncia, el 28 de noviembre, Flores volvió a contactarla mediante mensajes con insultos y amenazas.

Ante la gravedad de los hechos, la Justicia resolvió hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado, declarar la culpabilidad del imputado y ordenar su prisión preventiva, la cual se mantendrá hasta que la condena quede firme.