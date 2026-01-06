La Justicia condenó a Albero Flores a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras declararlo culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, además de amenazas agravadas por el uso de arma, en perjuicio de su expareja, identificada como A.M.M.
Golpeó a su pareja y la amenazó de muerte, fue condenado a prisión efectiva
El acusado mantuvo una relación de pareja con la víctima de la cual nació un hijo. Los episodios de violencia ocurrieron durante toda la relación.