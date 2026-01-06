"
Golpeó a su pareja y la amenazó de muerte, fue condenado a prisión efectiva

El acusado mantuvo una relación de pareja con la víctima de la cual nació un hijo. Los episodios de violencia ocurrieron durante toda la relación.

La Justicia condenó a Albero Flores a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras declararlo culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, además de amenazas agravadas por el uso de arma, en perjuicio de su expareja, identificada como A.M.M.

Según se acreditó en la causa, Flores mantuvo una relación de pareja con la denunciante durante aproximadamente un año, vínculo del cual nació un hijo, que actualmente tiene dos meses de edad. La relación estuvo marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y psicológica, lo que motivó múltiples intentos de separación por parte de la víctima. Sin embargo, el agresor la amenazaba para que retomara la convivencia.

Uno de los hechos más graves ocurrió cuando la mujer cursaba un embarazo y fue agredida físicamente en el domicilio del acusado, ubicado en Villa Hipódromo, Rawson, situación que derivó en la ruptura definitiva de la relación.

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, Flores contactó a la víctima a través de redes sociales y la convenció de concurrir a la vivienda de su madre con el bebé, bajo el pretexto de entregarle elementos para el niño. Una vez allí, la mujer fue retenida contra su voluntad durante varios días, incomunicada y sometida a nuevas agresiones.

Entre el 22 y el 26 de noviembre, la víctima sufrió reiterados ataques físicos y amenazas de muerte. Finalmente, logró escapar cuando el agresor se quedó dormido y pudo comunicarse con familiares, quienes la auxiliaron. Tras ponerse a resguardo, dio aviso al 911 y radicó la denuncia en la Unidad Fiscal.

A pesar de la denuncia, el 28 de noviembre, Flores volvió a contactarla mediante mensajes con insultos y amenazas.

Ante la gravedad de los hechos, la Justicia resolvió hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado, declarar la culpabilidad del imputado y ordenar su prisión preventiva, la cual se mantendrá hasta que la condena quede firme.

