En la madrugada de este sábado, una mujer fue asesinada de un balazo en la cabeza en el barrio Echeverría, en Capital. El principal sospechoso del homicidio, que fue detenido, tiene un frondoso prontuario delictivo que incluye una condena en el Penal de Chimbas.
Frondoso prontuario: quién es el acusado del asesinato de la mujer
Juan Carrizo, el sujeto detenido por el crimen de Nicole Bajinai en el barrio Echeverría, tiene un frondoso prontuario con condena en el Penal y causas por robos y hurtos.