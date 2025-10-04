Frondoso prontuario: quién es el acusado del asesinato de la mujer

Según la plantilla prontuarial N° 494749, informada por el Ministerio Público Fiscal, Juan Alfredo Carrizo, alias “Chato”, de unos 38 años, fue condenado con dos penas condicionales por lesiones agravadas por el vínculo, en contexto de violencia intrafamiliar, y desobediencia a una orden judicial, amenazas simples y violación de domicilio. Estas condenas se unificaron a 14 meses de prisión efectiva que cumplió en el Penal y fue beneficiado con libertad condicional.

Previamente, tiene 4 causas por robo en grado de tentativa, entre los años 2004 y 2007. En tanto que tiene otras 4 causas por hurto, algunos de ellos calificados, entre 2003 y 2007.