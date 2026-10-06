Femicidio de Camila: qué analiza la Justicia y el presente del acusado detenido

El ayudante fiscal César Recio contó que Rivero mantiene una actitud predispuesta para hablar, aunque durante las entrevistas no habría mostrado expresiones de tristeza ni arrepentimiento por lo ocurrido.

“El Servicio Penitenciario le realizó un abordaje psicológico y las profesionales del Penal solicitaron que se le haga un examen de psiquiatría a Rivero”, explicó Recio en radio Sarmiento.

Según el funcionario, el acusado mantiene además un discurso que calificó como “predominantemente despectivo”. A partir de esas observaciones, los profesionales consideraron necesario profundizar la evaluación para conocer su estado.

Recio señaló que podría existir una disociación de la realidad o un estado de shock, aunque aclaró que será la evaluación psiquiátrica la que deberá aportar elementos concretos al respecto.

La exnovia, los mensajes y una carta

Mientras la investigación intenta reconstruir las últimas horas del caso, otro de los puntos que busca profundizar Fiscalía es el contacto que Rivero habría mantenido con una expareja, de apellido Palermo, después del crimen.

Según explicó Recio, el acusado se comunicó con ella y le dejó una carta. Fue la mujer quien luego se contactó con un amigo de Rivero para pedirle que se acercara hasta el departamento de Barreal y comprobara cómo se encontraba.

Fiscalía consiguió su número telefónico y ahora intenta concretar una entrevista para conocer qué ocurrió durante esas comunicaciones. “Se nos hace difícil contactarla, por cuestión de horarios. Muy pronto, vamos a tener una videollamada con ella”, explicó el ayudante fiscal.

En ese sentido, Recio indicó que los mensajes incorporados al expediente muestran que ambos estuvieron en comunicación durante las horas previas a la detención de Rivero.

Otro de los pasos que tomó la investigación apunta directamente a la mecánica del hecho.

Fiscalía prepara una pericia biomecánica para contrastar los dichos de Rivero sobre la forma en que habría muerto Camila con los elementos objetivos que ya fueron incorporados a la causa. “Tenemos que contrarrestar eso con una pericia que vamos a ordenar. Eso lleva su tiempo, pero la causa va avanzando”, sostuvo Recio.

El estudio será importante para determinar si la versión que dio el imputado es compatible con la evidencia y con la mecánica de la muerte de Camila.

La denuncia que también quedó bajo la lupa

En paralelo, Fiscalía analiza una denuncia por una presunta situación de violencia sexual que habría sufrido Camila por parte de un exnovio. De acuerdo con lo explicado por Recio, esa presentación no tendría verosimilitud para los investigadores y existe la sospecha de que podría haber sido una maniobra ideada y ejecutada por Rivero.

El funcionario también puso el foco en el lugar donde se habría realizado la denuncia. Según explicó, se trataba de un hecho que supuestamente habría ocurrido en San Juan, durante la visita de un exnovio de Camila, oriundo de Rosario.

“No tiene sentido denunciar en Salta un hecho que habría ocurrido acá ante la visita de un exnovio, oriundo de Rosario”, sostuvo. Para Fiscalía, la situación resultó “rara y extraña”. Ahora se busca determinar si esa denuncia tuvo algún vínculo con una posible maniobra para desviar o condicionar la investigación.

Con estos elementos, la causa continúa sumando pruebas mientras Fiscalía intenta cerrar los distintos puntos que todavía quedan por esclarecer, especialmente la mecánica del crimen, los movimientos y comunicaciones posteriores y la responsabilidad que tuvo Rivero en la muerte de Camila.