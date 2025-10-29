Familia de Francisco Márquez lleva su reclamo de justicia a la Corte Suprema

La investigación fue encabezada por el fiscal Renato Roca, quien imputó a Castro por homicidio doblemente agravado, al determinar que manejaba a una velocidad de entre 115 y 130 km/h, superando ampliamente el límite permitido de 60 km/h.

Según la familia, además, el automovilista participaba de picadas ilegales al momento del siniestro.

Pese a la acusación inicial, el proceso derivó en un juicio abreviado, situación que los familiares calificaron de insuficiente e injusta. En primera instancia, se opusieron ante el juez de garantías, pero la medida fue homologada por el Tribunal de Impugnación. Luego de agotar las instancias de Casación, decidieron acudir al máximo tribunal nacional.

“Queremos que se respeten los derechos de las víctimas”

El abogado de la familia, Néstor Olivera, explicó en diálogo con Telesol que la presentación ante la Corte busca “garantizar un proceso justo”.

“El caso de Francisco Márquez actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos la directiva concreta de la familia de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que el resultado sea desfavorable”, sostuvo el letrado.

Olivera remarcó que el pedido principal es que se reconozcan los derechos procesales de las víctimas, quienes —dijo— deben tener un rol activo y un respeto acorde ante la pérdida de un ser querido.

“Debemos respetar los derechos de las víctimas y darles el lugar que corresponde procesalmente”, agregó.

Un reclamo que busca trascender fronteras

La familia no descarta recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de no obtener una respuesta favorable de la Corte nacional.

El objetivo, subrayan, es lograr una revisión integral del proceso que contemple la gravedad del hecho y la responsabilidad penal del conductor.

Mientras tanto, el expediente continúa su trámite en el máximo tribunal argentino, con la expectativa de que se sienten precedentes sobre la participación de las víctimas en procesos judiciales vinculados a siniestros viales.