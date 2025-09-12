Esteban Yuvero se reencontró con su familia y continúa bajo atención médica

En el momento de su localización, Yuvero no portaba documentación y se encontraba desorientado, lo que impidió su identificación inmediata por parte de las autoridades. Un médico legista de Mendoza determinó que estaba descompensado, por lo que fue trasladado a un hospital para su evaluación. Su familia confirmó que se encuentra fuera de peligro y recibiendo buena atención médica.

El comportamiento del ingeniero durante el hallazgo fue descrito como evasivo. Según el testigo, Yuvero reaccionó con indiferencia cuando se le comunicó que toda la provincia lo estaba buscando, aunque físicamente se encontraba bien. Poco después, la policía logró interceptarlo y ponerlo bajo resguardo.

La desaparición había sido denunciada el martes por la noche, tras perder contacto con su familia. El operativo de búsqueda incluyó la revisión de cámaras de seguridad, que lo captaron cruzando el control de San Carlos, en Mendoza, la mañana del miércoles. Ese registro orientó la investigación hacia la provincia vecina, permitiendo finalmente su hallazgo.

El fiscal Achem confirmó que las causas de la desaparición se mantendrán en privacidad familiar, respetando la intimidad del joven. “Él está bien y lo están tratando muy bien en el hospital”, expresaron desde su entorno, aliviando la incertidumbre que se vivió en San Juan durante casi dos días.