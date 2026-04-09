Confirmaron que el camionero cruzó en rojo y mató a la mujer de 72 años

El accidente ocurrió pasadas las 9 de la mañana en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez. Según los datos recolectados por los ayudantes fiscales Agustina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo, el camión circulaba de este a oeste mientras que el Citroën C3 lo hacía en sentido contrario. Al momento de que el auto intentó girar hacia el norte, fue embestido y arrastrado varios metros por el vehículo de gran porte.

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Fuentes judiciales identificaron a la fallecida como Graciela Maldonado, de 72 años, oriunda del departamento Chimbas. La mujer viajaba como acompañante y recibió el impacto directo del camión, lo que le provocó la muerte de manera instantánea en el lugar del hecho.