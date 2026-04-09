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Confirmaron que el camionero cruzó en rojo y mató a la mujer de 72 años

El fiscal Roberto Ginsberg confirmó a Canal 8 que las pericias y las cámaras de seguridad fueron determinantes.

A 24 horas del siniestro vial que conmocionó a los vecinos de Marquesado, en el departamento Rivadavia, la investigación dio un giro clave. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, confirmó que el conductor del camión Mercedes Benz cruzó con el semáforo en rojo, impactando de lleno contra el automóvil en el que viajaba la víctima fatal.

El accidente ocurrió pasadas las 9 de la mañana en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez. Según los datos recolectados por los ayudantes fiscales Agustina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo, el camión circulaba de este a oeste mientras que el Citroën C3 lo hacía en sentido contrario. Al momento de que el auto intentó girar hacia el norte, fue embestido y arrastrado varios metros por el vehículo de gran porte.

semaforo auto camion

Fuentes judiciales identificaron a la fallecida como Graciela Maldonado, de 72 años, oriunda del departamento Chimbas. La mujer viajaba como acompañante y recibió el impacto directo del camión, lo que le provocó la muerte de manera instantánea en el lugar del hecho.

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Por su parte, el conductor del Citroën C3 sufrió heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece bajo observación médica.

La situación del camionero

El chofer del camión, identificado como Juan Vicente Díaz (40), permanece alojado en la Comisaría 34°. Tras la confirmación de la imprudencia al volante mediante el análisis de las cámaras del CISEM y testimonios, su situación procesal se ha complicado seriamente.

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