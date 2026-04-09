A 24 horas del siniestro vial que conmocionó a los vecinos de Marquesado, en el departamento Rivadavia, la investigación dio un giro clave. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, confirmó que el conductor del camión Mercedes Benz cruzó con el semáforo en rojo, impactando de lleno contra el automóvil en el que viajaba la víctima fatal.
Confirmaron que el camionero cruzó en rojo y mató a la mujer de 72 años
El fiscal Roberto Ginsberg confirmó a Canal 8 que las pericias y las cámaras de seguridad fueron determinantes.