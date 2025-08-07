"
Elevaron a juicio a tres policías por el caso el caso Vázquez Calderón

La Justicia sanjuanina resolvió elevar a juicio la causa contra tres efectivos policiales acusados de apremios ilegales en Angaco. El hecho ocurrió en abril, cuando un vecino fue golpeado brutalmente mientras dormía en su auto. La fiscalía pidió penas de prisión condicional e inhabilitación para los uniformados.

El caso de Armando Vázquez Calderón (44), el vecino de Angaco que denunció haber sido brutalmente golpeado por efectivos policiales mientras dormía en su auto, será llevado a juicio. La Justicia sanjuanina elevó la causa contra tres uniformados de la Comisaría 20ª por el delito de presuntos apremios ilegales.

Los acusados son el agente Matías Durán, el cabo Maximiliano Riveros y la oficial Emilse Pantano, quien se desempeñaba como jefa de patrulla la noche del hecho. La fiscalía, encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino, solicitó tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para los tres imputados.

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2024, cuando Vázquez Calderón, tras haber bebido alcohol en una fiesta, decidió no seguir manejando y se quedó dormido en su auto sobre calle Aguilera. Según denunció, fue despertado bruscamente por Durán y Riveros, quienes lo obligaron a bajar del vehículo de forma violenta y comenzaron a golpearlo.

“Intentaron bajarlo a la fuerza, comenzaron a golpearlo, le produjeron lesiones visibles en el rostro y el cuerpo”, aseguró el fiscal Schiattino. Vázquez afirmó que recibió puñetazos y patadas, y que fue trasladado a la comisaría mientras continuaban las agresiones. “Ya te voy a dar que te hagas el malito”, habría sido una de las frases que escuchó en medio de la golpiza.

Una vez en la seccional, el estado del denunciante era tan delicado que fue examinado por un médico legista, quien constató lesiones compatibles con una paliza, con cortes y hematomas que requerirían entre 20 y 25 días de curación.

Inicialmente, los policías intentaron encuadrar el hecho como una contravención, pero el juez de Paz de Angaco se negó a caratularlo como tal y exigió una investigación penal.

En ese contexto, también quedó imputada la oficial Pantano, por presunto encubrimiento. Según la acusación, mintió al declarar que se encontraba en el patrullero junto a los otros dos efectivos, algo que fue contradicho por testigos. La fiscalía sostiene que no cumplió con sus deberes como funcionaria pública.

Aunque por el momento los tres acusados permanecen en libertad, están próximos a enfrentar un juicio oral y público. Aún no se ha fijado la fecha del inicio del proceso, donde se definirá si existió o no delito y qué sanción les correspondería.

