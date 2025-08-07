Elevaron a juicio a tres policías por el caso el caso Vázquez Calderón

El caso de Armando Vázquez Calderón (44), el vecino de Angaco que denunció haber sido brutalmente golpeado por efectivos policiales mientras dormía en su auto, será llevado a juicio. La Justicia sanjuanina elevó la causa contra tres uniformados de la Comisaría 20ª por el delito de presuntos apremios ilegales.
La Justicia sanjuanina resolvió elevar a juicio la causa contra tres efectivos policiales acusados de apremios ilegales en Angaco. El hecho ocurrió en abril, cuando un vecino fue golpeado brutalmente mientras dormía en su auto. La fiscalía pidió penas de prisión condicional e inhabilitación para los uniformados.