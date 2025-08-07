Elevaron a juicio a tres policías por el caso el caso Vázquez Calderón

“Intentaron bajarlo a la fuerza, comenzaron a golpearlo, le produjeron lesiones visibles en el rostro y el cuerpo”, aseguró el fiscal Schiattino. Vázquez afirmó que recibió puñetazos y patadas, y que fue trasladado a la comisaría mientras continuaban las agresiones. “Ya te voy a dar que te hagas el malito”, habría sido una de las frases que escuchó en medio de la golpiza.

Una vez en la seccional, el estado del denunciante era tan delicado que fue examinado por un médico legista, quien constató lesiones compatibles con una paliza, con cortes y hematomas que requerirían entre 20 y 25 días de curación.

Inicialmente, los policías intentaron encuadrar el hecho como una contravención, pero el juez de Paz de Angaco se negó a caratularlo como tal y exigió una investigación penal.

En ese contexto, también quedó imputada la oficial Pantano, por presunto encubrimiento. Según la acusación, mintió al declarar que se encontraba en el patrullero junto a los otros dos efectivos, algo que fue contradicho por testigos. La fiscalía sostiene que no cumplió con sus deberes como funcionaria pública.

Aunque por el momento los tres acusados permanecen en libertad, están próximos a enfrentar un juicio oral y público. Aún no se ha fijado la fecha del inicio del proceso, donde se definirá si existió o no delito y qué sanción les correspondería.