Seguilo: River visita a Independiente por el Torneo Clausura

Independiente ya se mide con River en el Libertadores de América. El equipo de Julio Vaccari, que arrancó muy mal el semestre, busca una victoria que le permita acomodarse en la tabla y llegar con la cabeza en alto al duelo ante U. de Chile del próximo miércoles, por la Copa Sudamericana. Por su parte, los de Marcelo Gallardo quieren recuperar la cima de la Zona B y, al igual que su rival, llegar en buena forma al encuentro ante Libertad de Paraguay por la Libertadores.