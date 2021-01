El "Taza" Albornoz fue condenado a casi 4 años de prisión

A tres días de cometido el robo en una vivienda de Capital, donde se llevó dos celulares y fue atrapado tras una breve persecución, “Taza” Albornoz enfrentó el fuero de Flagrancia. Este lunes, la defensa acordó con el fiscal, mediante juicio abreviado y homologación del juez, la pena de 3 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo para Albornoz por robo calificado por efracción en grado de tentativa (dos hechos).

El hecho ocurrió el pasado 15 de enero, cuando, según fuentes policiales, Albornoz intentó primeramente ingresar a un domicilio en calle Rivadavia al 1200 oeste, en Capital. Violentó la puerta de ingreso y al no poder cumplir con su cometido, se dirigió al barrio San Juan, donde entró a la vivienda de una anciana –que no se encontraba en ese momento- y robó dos celulares. Un vecino advirtió la situación y llamó al 911. Al intentar huir del lugar, personal de la Comisaría 28º ve a Albornoz en las cercanías de la vivienda, con una mochila. Al entrevistarlo, aprovechó un descuido del uniformado y salió corriendo, pero no por mucho, a los 600 metros fue reducido y detenido.

Miguel “Taza” Albornoz es reconocido en el ambiente delictivo por cometer privación ilegítima de la libertad, resistencia a la autoridad, robo calificado, tenencia de arma de guerra y amenazas. Pero su delito más conocido públicamente sucedió en 1999 en el Penal de Chimbas, cuando participó de un motín con toma de rehenes.