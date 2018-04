Esta mañana, brindó su palabra a radio Sarmiento y confió que su corazón funciona bien, como el resto de sus órganos, salvo su cerebro. "Todavía tiene mucha posibilidad de salir, ella es fuerte, va a salir. Cuando son las vistas le hablo mucho y no se sin mis ganas de que reaccione o no pero siento que me escucha por momentos. Hice promesa a Dios y a la Difunta Correa para pedirles un milagro y así mi nena salga de esto", relató.









La pelea que cambió la vida de una familia

El hecho trascendió de la siguiente manera. Martín acusó a su vecino de haberle robado una amoladora, el sujeto le disparó, pero con una consecuencia casi letal: la nena de 4 años que estaba en ese lugar recibió el balazo en su cabeza. También un nene de 10 años terminó herido en una pierna, pero su estado no fue grave como el de Evelyn.









Desde ese momento, la nena pelea por su vida en la Terapia Intensiva del Hospital de Niños, Juan Carlos Navarro. Mientras tanto, la Policía trata de rearmar el hecho para que la Justicia logre incriminar a Alberto Galván, el único detenido quien se entregó de manera voluntaria ese día.