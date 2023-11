El fuerte audio el chico que apuñaló a su compañero de escuela

"Mamá, yo me morí, pero no me quería ir al cielo todavía y me volví a despertar. Y ahí me vi todo mojado, lleno de sangre, entre la basura", le aseguró Bruno Ojeda a Pamela, la mamá.

"A él lo asfixiaron antes de dejarlo ahí", dijo la mujer en diálogo con Clarín. Según la versión del menor, uno de los compañeros se encargo de reducirlo y otro le realizó maniobras de asfixia.