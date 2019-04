El fiscal lo cruzó al juez: "No le puede aplicar una "tentativa" a un hecho aberrante como éste"

Los detalles del crimen de Talía Recabarren salieron a la luz luego de que el magistrado que dictó sentencia, confiara los argumentos que tuvo para afirmar su postura. En base a eso, el fiscal lo criticó duramente, con la certeza de que se trató de "un caso aberrante", como él mismo lo llamó, afianzando su posición camino a la casación.





Sobre lo que tuvo en cuenta Toro para condenar a Morales a 10 años, dijo que si bien el Código Penal explica que "el juez puede" tomar un grado de tentativa para juzgar un caso en este contexto, en el que Morales aún no era mayor al momento de cometer el hecho, dijo que no tiene lugar en un caso similar donde hubo crueldad y calculo por parte del asesino. "No hubo reflexión desde el momento en el que confiesa su hecho (Morales) y después se abstuvo. Jamás dio indicios de haber estado arrepentido, después de que él declaró al principio de la causa, nunca más se manifestó", confió Díaz.





La observación que el fiscal tuvo sobre Ángel Morales fue totalmente negativa. "Lo primero que se debió mirar el juez es que se trató de un hecho aberrante. Cómo se dieron las cosas y cómo actuó después de haber cometido el hecho. Yo sostengo que no se le puede dar un beneficio, cuando la ley dice "el juez puede", y aplicar la escala de la tentativa si la modalidad del hecho fue aberrante como este caso", remarcó.