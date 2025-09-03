El Parque de Mayo será sede del gran Festival del Inmigrante

Organizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el festival busca ser un espacio de integración, intercambio y disfrute para toda la comunidad sanjuanina.

En esta edición participarán colectividades de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, España, Italia, Japón, Líbano, Perú, Polonia y Venezuela. Cada una de ellas ofrecerá al público sus tradiciones mediante gastronomía típica, propuestas artísticas y expresiones culturales.