El Parque de Mayo será sede del gran Festival del Inmigrante

El encuentro será el sábado 6 de septiembre en el Parque de Mayo. Habrá comidas típicas, espectáculos y propuestas culturales de países de Europa, Asia y América Latina.

San Juan se prepara para vivir una nueva edición del Festival del Inmigrante, una celebración que pondrá en valor la diversidad cultural que convive en la provincia. El evento tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, desde las 18 hasta la medianoche, en el Parque de Mayo, en el sector de la Plaza del Sol y la Plaza de las Américas, detrás del monumento al General San Martín.

Organizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el festival busca ser un espacio de integración, intercambio y disfrute para toda la comunidad sanjuanina.

En esta edición participarán colectividades de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, España, Italia, Japón, Líbano, Perú, Polonia y Venezuela. Cada una de ellas ofrecerá al público sus tradiciones mediante gastronomía típica, propuestas artísticas y expresiones culturales.

El encuentro contará además con espectáculos en vivo, stands de comidas y actividades para toda la familia, en una jornada que promete reunir a miles de personas en torno a la identidad y la riqueza cultural que los inmigrantes aportan a la provincia.

