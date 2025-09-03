San Juan se prepara para vivir una nueva edición del Festival del Inmigrante, una celebración que pondrá en valor la diversidad cultural que convive en la provincia. El evento tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, desde las 18 hasta la medianoche, en el Parque de Mayo, en el sector de la Plaza del Sol y la Plaza de las Américas, detrás del monumento al General San Martín.
El Parque de Mayo será sede del gran Festival del Inmigrante
El encuentro será el sábado 6 de septiembre en el Parque de Mayo. Habrá comidas típicas, espectáculos y propuestas culturales de países de Europa, Asia y América Latina.