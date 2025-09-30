"
Dos jóvenes intentaban robar, llegó la policía y la madre atacó al móvil

Dos hermanos fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer una reja en el Loteo Nazareno. Al ser detenidos, su madre intervino golpeando a un policía y arrojando una piedra contra un patrullero.

Un grave episodio de inseguridad y violencia se registró en la tarde-noche del lunes en el departamento Chimbas. Dos jóvenes identificados como Braian Ezequiel Callet (24) y Francisco Nahuel Callet (20) fueron sorprendidos por las cámaras de seguridad mientras intentaban sustraer parte de una reja en el Loteo Nazareno.

Al detectar la maniobra, personal de la Motorizada N° 5 y del Comando Norte desplegó un operativo de rastrillaje que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Martín Fierro, lugar donde residen.

Según fuentes policiales, los efectivos lograron reducir a los jóvenes tras varios minutos de tensión. Sin embargo, en ese momento intervino Andrea Natalia Castro (43), madre de los sospechosos, quien agredió físicamente a un uniformado y arrojó una piedra contra el patrullero, provocando daños en el guardabarros del móvil oficial.

Finalmente, los tres fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, donde quedaron vinculados a una causa en la UFI Flagrancia bajo la carátula de “robo en grado de tentativa y daño agravado en concurso real”.

Las autoridades remarcaron que este tipo de hechos refuerzan la importancia de los operativos preventivos en la zona y de la utilización de cámaras de seguridad, que fueron claves para la rápida detección del ilícito.

