Un grave episodio de inseguridad y violencia se registró en la tarde-noche del lunes en el departamento Chimbas. Dos jóvenes identificados como Braian Ezequiel Callet (24) y Francisco Nahuel Callet (20) fueron sorprendidos por las cámaras de seguridad mientras intentaban sustraer parte de una reja en el Loteo Nazareno.
Dos jóvenes intentaban robar, llegó la policía y la madre atacó al móvil
Dos hermanos fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer una reja en el Loteo Nazareno. Al ser detenidos, su madre intervino golpeando a un policía y arrojando una piedra contra un patrullero.