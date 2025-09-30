Dos jóvenes intentaban robar, llegó la policía y la madre atacó al móvil

Al detectar la maniobra, personal de la Motorizada N° 5 y del Comando Norte desplegó un operativo de rastrillaje que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Martín Fierro, lugar donde residen.

Según fuentes policiales, los efectivos lograron reducir a los jóvenes tras varios minutos de tensión. Sin embargo, en ese momento intervino Andrea Natalia Castro (43), madre de los sospechosos, quien agredió físicamente a un uniformado y arrojó una piedra contra el patrullero, provocando daños en el guardabarros del móvil oficial.