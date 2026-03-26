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Desmantelaron un kiosco narco: vendían droga y aceptaban celulares como pago

Un allanamiento en Angaco permitió secuestrar droga lista para la venta y descubrir que los consumidores pagaban con celulares.

Un operativo policial en Angaco permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y dejó al descubierto una modalidad de comercialización poco habitual: el intercambio de droga por teléfonos celulares.

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Conjunto 4, en Villa El Salvador, en el marco de una investigación conjunta entre personal de la Comisaría 20°, la Unidad Operativa Las Tapias y el Grupo Halcón.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 225 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, 128 cigarrillos de marihuana, una bolsa con cogollos, además de elementos vinculados al fraccionamiento como lillos y un picador. También hallaron dinero en efectivo y anotaciones con nombres y direcciones, lo que refuerza la hipótesis de una actividad sostenida de narcomenudeo.

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Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de varios teléfonos celulares que no pertenecerían a los moradores del lugar. Según las primeras líneas investigativas, estos dispositivos habrían sido utilizados como forma de pago por parte de consumidores que no contaban con dinero en efectivo.

En total, se secuestraron seis teléfonos móviles y documentación tipo pagaré, lo que refuerza la sospecha de una modalidad de intercambio directo de bienes por sustancias. Como resultado del procedimiento, fue detenido un hombre de 47 años, identificado como Ángel Federico Riveros, mientras que una mujer quedó demorada a disposición de la Justicia.

La fiscal federal de turno, Gabriela Ventimiglia, ordenó el secuestro de todos los elementos y dispuso medidas sobre el propietario del inmueble. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la red.

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