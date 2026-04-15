Un control vehicular preventivo en el departamento de Ullum concluyó con la detención de un joven de 26 años. El procedimiento, a cargo del personal de la Comisaría 15ª, tuvo lugar en la intersección de la Ruta Provincial N° 60 y calle Graffigna, donde los efectivos detectaron presuntas sustancias ilícitas en el interior de un automóvil.
De infracción vial a causa penal: el control de rutina que terminó con un detenido
En ruta 60 , un joven se dirigía a bordo de un Ford Escor sin documentación y con 12 envoltorios de cocaína en su poder. Intervino la justicia y quedó detenido.