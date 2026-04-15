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De infracción vial a causa penal: el control de rutina que terminó con un detenido

En ruta 60 , un joven se dirigía a bordo de un Ford Escor sin documentación y con 12 envoltorios de cocaína en su poder. Intervino la justicia y quedó detenido.

Un control vehicular preventivo en el departamento de Ullum concluyó con la detención de un joven de 26 años. El procedimiento, a cargo del personal de la Comisaría 15ª, tuvo lugar en la intersección de la Ruta Provincial N° 60 y calle Graffigna, donde los efectivos detectaron presuntas sustancias ilícitas en el interior de un automóvil.

Según la información oficial, el operativo inició cuando los uniformados detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa color bordó, conducido por un individuo de apellido Salinas. Al solicitarle la documentación obligatoria para transitar, el conductor solo presentó la cédula verde, careciendo del resto de los papeles exigidos por la ley. Frente a esta infracción, se le notificó que el vehículo sería radiado de circulación.

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La situación derivó en un momento de tensión cuando el joven reaccionó de manera ofuscada contra el personal policial. Al descender del vehículo por pedido de los oficiales, los efectivos advirtieron a simple vista que en el compartimento de la puerta del lado del conductor había 12 envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco.

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Debido al hallazgo y a la persistente hostilidad del conductor, se procedió a su inmediata aprehensión. El caso fue derivado a la sede policial y se dio intervención directa a la división de Drogas Ilegales. Los especialistas son los encargados de realizar los peritajes de campo correspondientes para determinar la composición química exacta de la sustancia secuestrada y establecer los pasos legales a seguir por parte de la Justicia.

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