De infracción vial a causa penal: el control de rutina que terminó con un detenido

Según la información oficial, el operativo inició cuando los uniformados detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa color bordó, conducido por un individuo de apellido Salinas. Al solicitarle la documentación obligatoria para transitar, el conductor solo presentó la cédula verde, careciendo del resto de los papeles exigidos por la ley. Frente a esta infracción, se le notificó que el vehículo sería radiado de circulación.

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La situación derivó en un momento de tensión cuando el joven reaccionó de manera ofuscada contra el personal policial. Al descender del vehículo por pedido de los oficiales, los efectivos advirtieron a simple vista que en el compartimento de la puerta del lado del conductor había 12 envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco.