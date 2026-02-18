Mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia condenó a Gabriel Carrizo a la pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo responsable de un robo agravado por el uso de arma blanca ocurrido en Capital. Además, fue declarado reincidente y se dispuso la prisión preventiva.
Cumplirá un mes de prisión por robar y amenzar con un arma blanca
El imputado fue detenido a pocos metros del lugar del hecho tras un operativo policial y admitió su responsabilidad en un juicio abreviado. Fue declarado reincidente y continuará en prisión preventiva.