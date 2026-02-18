"
Cumplirá un mes de prisión por robar y amenzar con un arma blanca

El imputado fue detenido a pocos metros del lugar del hecho tras un operativo policial y admitió su responsabilidad en un juicio abreviado. Fue declarado reincidente y continuará en prisión preventiva.

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia condenó a Gabriel Carrizo a la pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo responsable de un robo agravado por el uso de arma blanca ocurrido en Capital. Además, fue declarado reincidente y se dispuso la prisión preventiva.

El hecho se registró el pasado 16 de febrero de 2026, alrededor de las 2:48, en calle Corrientes entre Sarmiento y Entre Ríos. Según la investigación, Carrizo, acompañado por otro sujeto que no pudo ser identificado, abordó a Juan Pablo Manrique, quien caminaba junto a un amigo.

En ese momento, el agresor extrajo un cuchillo tipo carnicero y amenazó a la víctima exigiéndole la entrega de su teléfono celular, un Samsung A24. Ante la intimidación, el damnificado accedió y el atacante se dio a la fuga por un descampado.

Tras el hecho, Manrique se comunicó con el servicio de emergencias 911 y aportó las características físicas del agresor. Personal policial motorizado llegó rápidamente al lugar y logró aprehender a Carrizo a unos 50 metros, en un descampado. Si bien el teléfono sustraído no fue hallado en su poder, sí se secuestró el arma blanca utilizada en el asalto.

Minutos después, la víctima se presentó en el lugar y reconoció espontáneamente a Carrizo como el autor del robo.

Intervino el ayudante fiscal en turno, quien dio aviso al fiscal de Flagrancia, Dr. Carlos Rodríguez. Interiorizado de la situación, el representante del Ministerio Público dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Finalmente, mediante acuerdo de juicio abreviado, se resolvió la condena a un mes de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y el dictado de prisión preventiva para el imputado.

