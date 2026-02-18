Cumplirá un mes de prisión por robar y amenzar con un arma blanca

Tras el hecho, Manrique se comunicó con el servicio de emergencias 911 y aportó las características físicas del agresor. Personal policial motorizado llegó rápidamente al lugar y logró aprehender a Carrizo a unos 50 metros, en un descampado. Si bien el teléfono sustraído no fue hallado en su poder, sí se secuestró el arma blanca utilizada en el asalto.

Minutos después, la víctima se presentó en el lugar y reconoció espontáneamente a Carrizo como el autor del robo.

Intervino el ayudante fiscal en turno, quien dio aviso al fiscal de Flagrancia, Dr. Carlos Rodríguez. Interiorizado de la situación, el representante del Ministerio Público dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Finalmente, mediante acuerdo de juicio abreviado, se resolvió la condena a un mes de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y el dictado de prisión preventiva para el imputado.