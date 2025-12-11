Muerte de Liam Payne: prisión domiciliaria al acusado de venderle drogas

image

La Cámara fundamentó en su fallo que el imputado no cuenta con antecedentes penales, dispone de arraigo familiar y domicilio estable. Además, consideró significativa la cantidad de tiempo que pasó en detención preventiva y agregó que no se prevé la realización de un juicio en el corto plazo.

"El Tribunal de la anterior instancia ha aplicado erróneamente las reglas de coerción que rigen la libertad durante el proceso, ya que no se han dado razones suficientes para sostener la prisión preventiva en tales condiciones, ni para explicar por qué razón el riesgo procesal de fuga no puede ser razonablemente conjurado mediante alguna de las medidas alternativas a la prisión preventiva contempladas", explicaron los jueces.

En ese marco, los magistrados determinaron "hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar la resolución recurrida y, en consecuencia, conceder el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica a Braian Nahuel Paiz".

El detenido conoció a Payne en el restaurante Cabaña Las Lilas, en Puerto Madero. Según lo contado en una entrevista con Gente, el cantante le pidió su Instagram personal, por donde comenzaron a tejer una relación: "Empezamos a hablar por una cuenta paralela que él había creado solo para eso", señaló.