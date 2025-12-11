Muerte de Liam Payne: prisión domiciliaria al acusado de venderle drogas
Se trata de Braian Paiz, uno de los dos detenidos en la causa junto a Ezequiel Pereyra. La decisión la tomaron los integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
Los integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvieron este jueves otorgarle prisión domiciliaria a Braian Paiz, uno de los detenidos que tiene la causa que investiga el fallecimiento del cantante inglés Liam Payne, ocurrido el 16 de agosto de 2024 en el barrio porteño de Palermo.
La decisión la tomaron los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Alfredo Bruzzone, quienes revocaron la determinación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30, que previamente había rechazado el pedido solicitado por los abogados Juan Pablo y Fernando Madeo Facente, según lo consignado por Infobae.
Paiz está detenido por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, al igual que el único otro arrestado del proceso, Ezequiel Pereyra, exempleado del hotel Casa Sur, establecimiento donde se alojaba el compositor británico al momento de su muerte.
La Cámara fundamentó en su fallo que el imputado no cuenta con antecedentes penales, dispone de arraigo familiar y domicilio estable. Además, consideró significativa la cantidad de tiempo que pasó en detención preventiva y agregó que no se prevé la realización de un juicio en el corto plazo.
"El Tribunal de la anterior instancia ha aplicado erróneamente las reglas de coerción que rigen la libertad durante el proceso, ya que no se han dado razones suficientes para sostener la prisión preventiva en tales condiciones, ni para explicar por qué razón el riesgo procesal de fuga no puede ser razonablemente conjurado mediante alguna de las medidas alternativas a la prisión preventiva contempladas", explicaron los jueces.
En ese marco, los magistrados determinaron "hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar la resolución recurrida y, en consecuencia, conceder el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica a Braian Nahuel Paiz".
El detenido conoció a Payne en el restaurante Cabaña Las Lilas, en Puerto Madero. Según lo contado en una entrevista con Gente, el cantante le pidió su Instagram personal, por donde comenzaron a tejer una relación: "Empezamos a hablar por una cuenta paralela que él había creado solo para eso", señaló.