Crimen por empalamiento: sospechan que el hombre conocía a su agresor

Escudero padecía una ceguera parcial que contrajo con el tiempo, al parecer tiene relación con su trabajo de toda la vida: era metalúrgico. Por esa razón veía sombras, pero no podía divisar con exactitud lo que ocurría, o quien estaba en el lugar, salvo por la voz y el tacto. Por esa razón, y teniendo en cuenta que los elementos del hogar (puertas y ventanas) no estaban forzadas, la mayor sospecha cae en que Escudero le abrió la puerta a su asesino la noche del sábado.



El hombre fue hallado boca abajo con un contundente signo de lesión anal. Pero este dato fue revelado luego de realizada la autopsia, porque antes de esto su familiar (el sobrino) que lo encontró, creyó que su deceso había sido natural. Al menos eso fue lo que le dijo a la Justicia la jornada de este martes cuando se encontró con el juez en Tribunales. A partir de esto, el juez adoptará medidas durante este miércoles. Mientras tanto, esperan las pericias de las prendas de vestir para determinar si hubo algún ADN que le eche luz al hecho.

El sobrino de Juan Ramón Escudero (65) y su pareja fueron liberados durante la tarde del martes, pero quedaron muchas dudas al respecto de cómo se produjo el bestial crimen en Santa Lucía. El hombre murió por empalamiento, pero no se ha encontrado el elemento que utilizaron como arma homicida. Por eso, el juez Martín Heredia Zaldo deberá pergeñar maniobras para hallar esa prueba crucial. Mientras tanto, el testimonio de los vecinos y el aporte de los demorados sirven para ir tejiendo la trama. Lo cierto es que por el momento no hay nada contundente. Sólo la certeza de saber que no hubo objetos violentados en la vivienda de la víctima. Por eso, la principal hipótesis se posa en su entorno, ya que creen que este hombre conocía a su agresor.