Condenaron a tres hermanos por estafar a productores de pasas

El acuerdo, pactado en dólares, fue realizado con una parte financiada, dado el vínculo de confianza que los hermanos Cañadas habían generado con Martín, quien, por su experiencia en el rubro, accedió a este esquema de pago. Sin embargo, a pesar de los reiterados pedidos de pago y las promesas de los Cañadas a través de mensajes de WhatsApp, los pagos no fueron completados. Posteriormente, Martín descubrió que los hermanos también mantenían deudas con otros colegas del sector, lo que lo impulsó a realizar la denuncia penal por estafa, al considerar que los Cañadas habían actuado con el propósito de no abonar la deuda, a sabiendas de que no pagarían por la mercancía que, según se supo, habría sido exportada.

El 5 de junio de 2024 se formalizó la causa contra los tres hermanos Cañadas, y la denuncia fue ampliada para incluir a Bárbara Estefanía Balmaceda, presidenta de Morrigan S.A., empresa a través de la cual se llevaron a cabo las operaciones comerciales con Martín.