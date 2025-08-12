"
Condenado a prisión efectiva por amenazas y violación de domicilio

Juan Vargas fue condenado a 6 meses de prisión efectiva por amenazas, violación de domicilio y encubrimiento en San Juan. La Justicia ratificó el acuerdo en un juicio abreviado.

Este martes se desarrolló la audiencia de juicio abreviado en la que Juan Vargas fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por delitos cometidos en San Juan. La sentencia fue homologada por el Juez de Garantías tras un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del imputado.

Vargas fue considerado autor de los delitos de amenazas, violación de domicilio y daño, en perjuicio de P.L.R.V., además del delito de encubrimiento por receptación en perjuicio de la Administración Pública. Estos delitos fueron cometidos bajo las reglas del concurso real, lo que implica la acumulación de varias conductas delictivas en un solo proceso.

Con esta condena, el acusado deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

