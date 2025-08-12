Este martes se desarrolló la audiencia de juicio abreviado en la que Juan Vargas fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por delitos cometidos en San Juan. La sentencia fue homologada por el Juez de Garantías tras un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del imputado.
Condenado a prisión efectiva por amenazas y violación de domicilio
