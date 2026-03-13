Cobros irregulares en el Registro Inmobiliario: el caso va a juicio

El planteo de la defensa

Durante la audiencia, el acusado —asistido por el defensor oficial César Oro— solicitó la conformación de una junta disciplinaria para analizar una posible inimputabilidad sobreviniente, al señalar que actualmente se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

El fiscal Nicolía se opuso al planteo y explicó que el acusado ya había sido evaluado por profesionales médicos del Poder Judicial, quienes a fines de enero de este año determinaron que se encontraba en condiciones de trabajar.

Según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal, Marinelli había presentado en noviembre de 2025 un certificado psiquiátrico para solicitar una licencia en su nuevo destino laboral —una defensoría oficial—, pero cuando intentó renovarla en enero el pedido fue rechazado tras una revisión médica.

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Finalmente, la jueza Guerrero coincidió con la postura de la fiscalía y resolvió rechazar el pedido de la defensa.

La maniobra investigada

De acuerdo con la investigación, el empleado habría aprovechado su función en el Registro Inmobiliario para cobrar en efectivo trámites vinculados al denominado “Formulario Verde”, un documento utilizado para obtener la nomenclatura catastral de un inmueble.

Ese trámite puede realizarse en dos modalidades:

Informe sin valor legal: $2.500

Informe con valor legal: $5.000

Sin embargo, según los investigadores, esos pagos deben realizarse únicamente a través de cajeros de autoconsulta del organismo, utilizando tarjetas de débito o crédito, ya que la oficina no maneja dinero en efectivo.

La presunta irregularidad salió a la luz cuando una mujer regresó al organismo para realizar otro trámite y comentó a un empleado que ya había abonado $5.000 en efectivo. El trabajador le explicó que ese procedimiento no se paga de esa manera, lo que generó sospechas y motivó que la situación fuera informada a la directora del Registro Inmobiliario.

Tras revisar el caso, el organismo le devolvió el dinero a la denunciante e inició una investigación administrativa interna. Posteriormente, la mujer realizó la denuncia formal ante la UFI de Delitos Especiales.

Un hallazgo durante el allanamiento

En el marco de la investigación judicial, los investigadores realizaron un allanamiento en la oficina de Marinelli, donde encontraron trece Formularios Verdes descartados en un basurero, un elemento que reforzó las sospechas sobre la presunta maniobra.

Con la investigación finalizada y la acusación formal presentada por la fiscalía, la causa avanzará ahora a la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad del empleado en los hechos que se le atribuyen.