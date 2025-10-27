"
Causa estafa de lotes: confirmaron prisión domiciliaria de Rubén Martín

La jueza Silvina Rosso rechazó el pedido de libertad del empresario acusado junto a Denise Robles. Seguirá detenido en su domicilio, investigado por más de 100 hechos de estafa.

La causa que tiene detenidos a los empresarios sanjuaninos Ruben Martín González y Denise Robles sumó una nueva resolución este lunes en Tribunales.

La jueza Silvina Rosso de Balanza rechazó la impugnación presentada por la defensa de González, que buscaba revocar su prisión domiciliaria, y confirmó que el imputado continuará privado de la libertad en su domicilio por cuatro meses más.

El fallo ratifica lo dispuesto por el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi el pasado 30 de septiembre y sigue la postura de la fiscal de Impugnación, Marcela Torres, quien pidió mantener la medida cautelar.

La pareja está acusada en una mega causa por estafas vinculadas a la venta de lotes, con más de 200 denuncias acumuladas y al menos 18 víctimas directas. Cada uno enfrenta más de 100 hechos imputados.

Según la investigación del fiscal Guillermo Heredia, los damnificados habrían entregado entre 2 y 3 millones de pesos cada uno para acceder a terrenos que nunca se urbanizaron. El perjuicio económico total supera los $70 millones.

Durante la audiencia, la presencia de Eduardo Rubén Oro —uno de los absueltos en la causa por la desaparición de Raúl Tellechea— llamó la atención. En esta ocasión, actuó como abogado querellante en representación de varios denunciantes.

Denise Robles, pareja de González, no participó de la audiencia ya que su defensa no apeló la medida cautelar que la mantiene también en prisión domiciliaria.

