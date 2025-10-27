Causa estafa de lotes: confirmaron prisión domiciliaria de Rubén Martín

La pareja está acusada en una mega causa por estafas vinculadas a la venta de lotes, con más de 200 denuncias acumuladas y al menos 18 víctimas directas. Cada uno enfrenta más de 100 hechos imputados.

Según la investigación del fiscal Guillermo Heredia, los damnificados habrían entregado entre 2 y 3 millones de pesos cada uno para acceder a terrenos que nunca se urbanizaron. El perjuicio económico total supera los $70 millones.

Durante la audiencia, la presencia de Eduardo Rubén Oro —uno de los absueltos en la causa por la desaparición de Raúl Tellechea— llamó la atención. En esta ocasión, actuó como abogado querellante en representación de varios denunciantes.

Denise Robles, pareja de González, no participó de la audiencia ya que su defensa no apeló la medida cautelar que la mantiene también en prisión domiciliaria.