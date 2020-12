Caso Lara: denuncias cruzadas entre familias y un procesamiento inminente

Lo que ocurrirá este miércoles será la presentación en la División de Seguridad Personal, de una contradenuncia por parte del dueño del perro quien manifiesta que él fue víctima de amenazas por parte de la familia de Lara Agüero, en el transcurso del proceso. Su versión se centró en el miedo de volver a su casa por represalias, un posible linchamiento y por las amenazas que supuestamente la familia de nena le propinó. Pero esto contradice la versión de los querellantes quienes aseguran recibir improperios por parte de Silva.

A su vez, la jueza del Tercer Juzgado Correccional, Mónica Lucero, está a punto de tomar una decisión crucial: el procesamiento del Braian Silva, dueño del perro que mató a Lara. Lo hará por homicidio culposo, que fue la primera carátula que tuvo la causa y no le dará pie a los pedidos de ambas partes. Es que por un lado, la familia de la nena pidió el agravamiento de la carátula a Homicidio con Dolo Eventual, que comprende prisión preventiva; la defensa quiso alivianar la carga y solicitó desligarse de responsabilidades manifestando que el can tenía conducta agresiva y que él no pudo hacer nada para salvar la situación.

Esto se produce a 3 meses de la muerte de la nena, un 14 de septiembre, cuando el caso conmocionó a la provincia y obligó a las autoridades a tomar parte de la situación. Precisamente, se apuró un proyecto de ley que tuvo tres versiones y que no había prosperado en la Legislatura hasta esta semana.

Hoy la Cámara de Diputados aprueba el proyecto unificado de tenencia responsable de potenciales perros peligrosos, que incluye la colocación de un chip informativo al can, un registro de perros potencialmente peligrosos por sus características físicas y otras normas acordes con el cuidado y la manipulación de los animales en la vía pública.

El caso de Lara sucedió en el barrio Malimán, Rawson, cuando la nena salió de su casa y fue a comprar en las inmediaciones. En ese momento, el perro del vecino la interceptó y la mordió brutalmente, a tal punto de generarle lesiones mortales. Lara agonizó unos instantes, pero no pudo resistir las heridas y murió, pese a la ayuda de los vecinos que la trasladaron al hospital Rawson.