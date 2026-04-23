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De visitante, Boca juega ante Defensa y Justicia con cambio obligado

Boca enfrenta a Defensa y Justicia desde las 20 en Varela. Llega con 13 partidos invicto y una baja de último momento en el equipo titular.

Boca ya juega un partido clave ante Defensa y Justicia desde las 20 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en el inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura. El encuentro es transmitido por ESPN Premium.

En la previa inmediata al arranque, el equipo de la Ribera sufre una modificación inesperada: Ander Herrera siente una molestia en la entrada en calor y es reemplazado por Milton Delgado.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un gran momento. Viene de vencer a River en el Monumental y acumula un invicto de 13 partidos, lo que lo posiciona como uno de los protagonistas del torneo.

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Con 24 puntos, se ubica en la tercera posición del Grupo A y busca consolidarse en la recta final de la fase regular. Además, cuenta con la presencia de 3.000 hinchas en el estadio, tras la habilitación correspondiente.

Del otro lado, Defensa y Justicia llega con la necesidad de sumar. El equipo de Mariano Soso se ubica octavo con 19 puntos y arrastra tres derrotas consecutivas, lo que lo obliga a sumar para no complicar sus chances de clasificación.

Las formaciones

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Delgado, Milton Giménez y Ángel Romero.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.

En el historial, Boca y Defensa y Justicia se enfrentaron en 17 oportunidades. El Xeneize suma 7 triunfos, 7 empates y 3 derrotas. El último cruce fue en septiembre de 2025, con victoria del conjunto de Varela por 2 a 1.

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