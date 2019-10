A dos días del juicio contra Irma Sánchez: ¿Se suspende por un giro inesperado?

/// Por María Eugenia Vega





Hubo un giro inesperado en la historia que aún no llega a su fin, camino al juicio contra Irma Sánchez, por la muerte de la joven Leslie Arustizia (74). Si bien, tal como lo había adelantado sanjuan8.com, estaba todo listo para que el juicio de inicio este 17 de octubre, una decisión de último momento cambió los planes. El marido de Irma, quien se hizo cargo de la defensa de la mujer durante todo el proceso, renunció a tal función y en su lugar tomó posición el defensor oficial, Carlos Reiloba.













































En este contexto, y con la causa en la mano, el representante oficial de la defensa de Irma explicó a sanjuan8.com que pidió la suspensión del juicio por "incapacidad mental sobreviviente". Esto quiere decir que ha vuelto a plantear la insanía mental de Irma por lo que solicita que no se la lleve a juicio, por considerarse una persona inimputable.

















































"El escrito que presenté ante el juzgado explica que mi defendida tiene una incapacidad mental que no le permite comprender lo que son los alcances de un juicio y no podría ejercer su defensa material", explicó Reiloba. ¿Qué es lo que difiere a las presentaciones realizadas por las defensas anteriores? Que lo que se plantea en este momento es que Irma sufrió una insanía luego del hecho y no antes, tal como se había presentado en su momento.













































"Ella, después del hecho, con el transcurso del tiempo le apareció una incapacidad mental, un padecimiento que le impide estar en juicio. No podría comprender los alcances de un juicio", remarcó. Ahora hay tres caminos. Que la jueza Carolina Parra no postergue el juicio y comience en dos días (es casi improbable); que suspenda las audiencias y, tras una serie de estudios que deberá pedir sobre la imputada, postergue la fecha de inicio, lo que podría ser hasta el año que viene. La tercera opción es la que busca la defensa; que Parra decida dar lugar a este pedido y declare inimputable a la señora Sánchez.

























Libre de culpa o condenada

















Irma Sánchez se enfrenta a una pena de entre 3 y 5 años de prisión en el caso de ser sometida a juicio. Esto ocurre a tres años de la fatalidad ocurrida a plena luz del día en Circunvalación, cuando la mujer tomó el camino contrario, sobre el anillo interno, el 9 de septiembre de 2016, y chocó de frente con la motocicleta de Franco Ontivero, el novio de Leslie. La joven viajaba como acompañante cuando se produjo el siniestro y luego de volar varios metros, cayó contra el asfalto y murió por causa de las graves heridas que padeció.





















La causa se desarrolló en el 3er Juzgado Correccional, a cargo de Mónica Lucero, y por pedido de la fiscal Silvina Gerarduzzi, se elevó a juicio. Esta instancia quedó en manos de Carolina Parra, quien será la encargada de ponerle el punto final al proceso.