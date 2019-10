A 15 meses del atroz femicidio de Yamila Pérez, comienza el juicio contra el único imputado

Yamila Perez asesinada mutilada.jpg

Las pruebas que recaen sobre el son muy concretas y su confesión ante el titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adarvez, lo colocó en la escena del femicidio ocurrido el 18 de junio de 2018. Días después de que Molina dijera ante el juez que había asesinado a Pérez, porque lo había amenazado con contarle a su esposa que tenían una relación, se contó con el resultado que se les realizaron a los cuchillos que tenía en su casa. La sangre que había en los elementos pertenecía a la chica que la fría noche de un sábado "salió hacer una moneda" y terminó descuartizada y completamente irreconocible.









Es que según fuentes allegadas a la investigación el hombre dueño de una distribuidora de gas sabía utilizar los elementos cortantes.

La dura vida de Yamila





La corta vida de Yamila Pérez no fue nada fácil. Sus padres biológicos la abandonaron cuando nació. Desde muy chiquita, la nena que debió haber jugado, terminó por ser víctima de un mundo de prostitución, abusos y droga. Sumida en esa realidad, se crió marcada por una cruda vida que no le dio tregua. No tuvo suerte en el amor, tampoco.