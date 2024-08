Villarruel llamó a sesión para debatir la suba de sueldo a Senadores

En concreto, la sesión -convocada para las 10- implica el tratamiento de una resolución que deja sin efecto lo aprobado en abril pasado por los senadores, cuando las dietas pasaron a estar conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre el último punto, sólo cuatro legisladores no lo cobran en la actualidad.

La iniciativa que se autogestionaron en aquella ocasión agregó una dieta más a las 12 que existían antes, para compensar el aguinaldo. Lo curioso de lo ocurrido ayer no es tanto la suba -misma que en la administración nacional-, que es para todos los empleados del Congreso, sino lo acontecido la semana pasada.

El martes último, en la reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidió posponer la sesión por jubilaciones -será el jueves-, la definición de la paritaria para todos los agentes que trabajan en el Congreso fue adelantada por Villarruel. También estaba al tanto de todo esto su par de Diputados, Martín Menem. Allí, los legisladores cobran menos en mano y utilizan otra mecánica.

Durante dicho convite, se mencionó la posibilidad de desengancharse de la suba en cuestión. En abril pasado, varios bloques y legisladores -opositores y oficialistas- presentaron notas para no aceptar el aumento votado en el recinto -no es posible llevarlo a cabo-; otros, deslizaron en medios provinciales que lo donarían. No obstante, en la reunión del martes último, los representantes de las distintas bancadas no emitieron sonido alguno.

La única integrante del Senado que no gozará de esta paritaria será Alicia Kirchner, del Frente de Todos. Antes de ingresar como legisladora y, como suele ocurrir en el Estado, tuvo que llenar un formulario obligatorio y eligió mantener su jubilación y no el sueldo de parlamentaria.

El otro proyecto incorporado para la sesión es el que impulsó meses atrás Mayans, que impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 262.432,93 pesos, el del primer mandatario quedaría en 5.248.658,6 pesos.

Sobre autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto. Es decir, 3.936.493,95 pesos.

Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir casi $4 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.

A pesar de este movimiento, lo cierto es que el kirchnerismo fue el único bloque que jugó en conjunto y sin fisuras para defender el polémico aumento de abril pasado. Ahora, pide marcha atrás. En cambio, las otras bancadas regalaron titubeos varios a la hora de avalar dicha suba. Villarruel decidió este mediodía que quienes iniciaron este conflicto lo solucionen en el recinto pasado mañana.

Qué dijo el Gobierno

“La vicepresidente cobra un sueldo del Ejecutivo y no importa lo que haga. Está congelado de acuerdo lo que rige a nuestros sueldos. Por más que la quieran involucrar, no es ni beneficiaria ni perjudicada con este tema. Ahora, si podría haber o no hablado con los senadores, con quien convive todos los días su vida, es un tema que hay que preguntarle a ella”, manifestó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según el funcionario, “no es una discusión para este momento, donde la Argentina es pobre y tenés un montón de gente que no tiene para comer”.