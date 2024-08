Villarruel sobre Alberto Fernández: "Una vida repugnante"

Antes de las palabras de Villarruel, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó como “detestables” las imágenes de Alberto Fernández en el despacho presidencial que se filtraron en las últimas horas y se lo puede ver almorzando y dialogando con la conductora Tamara Pettinato.

“Es absolutamente detestable por una cuestión de respetar las instituciones y la investidura presidencial”, aseguró el funcionario en su habitual contacto con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

“Utilizar lugares de todos los argentinos, que además revisten el carácter de un respeto mayor por ser el despacho del presidente de la nación, es absolutamente repudiable. Es difícil encontrar palabras para definirlo”, agregó.

La denuncia

Infobae tuvo acceso, anoche, a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del expresidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al exmandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

image.png

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ante esto, Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el expresidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”. “Me venís golpeando hace tres días seguidos”, le dice Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”. “Esto es cuando me pegaste sin querer”, le escribe Fabiola. Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al expresidente por lesiones leves.

Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.