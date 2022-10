Videos: vinculan a Nicolás Pachelo con el arma que mató a María Marta

González explicó que fue contratado por John Hurtig, hermano de María Marta, luego de que en una reunión Francisco Pachelo le haya confesado que para él, su hermano Nicolás había asesinado a la socióloga.

Dos de los videos -exhibidos el pasado miércoles en el juicio- fueron registrados en una cerrajería y una pajarería donde presuntamente Pachelo fue a comprar proyectiles calibre .32 días antes del homicidio.

Las restantes filmaciones fueron también cámaras ocultas con uno el encargado de la tosquera de la familia Pachelo, quien aseguró que Nicolás tenía un revólver calibre .32 largo y que disparó varias veces en el lugar, en la misma época en la que ocurrió el crimen en el country Carmel.

El siguiente es el detalle con la desgrabación de los diálogos de cada video:

Video 1:

Se lo escucha al investigador privado Carlos González ingresar a una cerrajería donde es atendido por un hombre, identificado como Pino Bogia.

Carlos González (CG) - El arma no está ni declarada, es de mi papá.

Pino Bogia (PB)- ¿Es para sacarla a la calle?

CG: No. Tengo un (revólver) Ruby (Calibre) .32 y un .38 Eibar. El .32 es largo.

PB: El .32 largo es común, no hay problema.

CG: Quería algunos tiros como para tener en la casa porque me cruzaron el auto la otra noche y por lo menos para tener algo en casa. La tengo ahí, pero sin balas, sin nada. No sé qué me recomendás... ¿vendés armas?

PB: Sí, tengo un arma, excelente. La vendo a menos de la mitad de precio, lo que pasa es que no la puedo vender porque el dueño tiene mucha plata y yo tengo fama de conseguir, lo que me vienen a buscar a mí son porque consigo armas baratas, buenas y baratas. Hay una pistola excelente, vale más o menos 1.300 dólares.

CG: No, no le hago perder el tiempo.

PB: No, lo que tiene está bien, lo único que hay que conseguir son las balas, yo le puedo conseguir las balas. Es más, le puedo averiguar ahora...

(El hombre llama por teléfono a un vendedor de proyectiles).

CG: Me dijeron que hay una tosquera en (la localidad de) Villa Rosa dónde se puede ir a tirar.

PB: Ah sí, ¿se puede ir todavía ahí?

CG: Sí, me dijeron que había un muchacho ahí que tenía como una silueta para tirar.

PB (mientras intenta comunicarse): Yo iba acá a una tosquera que era formidable, pero resulta que ahora está todo rodeado de countries...

Hola, Diego, Borgia habla, necesitaría el teléfono de Los Cárpatos

(Llamá a Los Cárpatos)

PB: Que tal, Pino Bogia habla. ¿Qué tal? ¿(calibre) 38 corto tenés algo? ¿Y 32 largo? ¿Vendés por cajita o sueltas también? ¿A cuánto las vendés? 90 centavos...Cualquier cosa yo te puedo mandar a un señor con un maletín y le vendés lo que necesita, es decir lo que te pida, es para mí (...) Bueno, de acuerdo, gracias (corta el llamado y se dirige a González).

Vio pasando el semáforo, una cuadra más que hay una semillería, ahí tienen balas de .32, en la semilleria, ahí tienen .32 a 90 centavos cada una. El .38 corto eso es ya otra historia, mucho más caro porque son importadas y hay que ir a la armería.

Video 2:

El investigador privado se presenta en la semillería "Los Cárpatos", una casa de venta de artículos de caza y pesca, para comprar proyectiles calibre .32 largo.

Carlos González (CG): Buen día, vengo de parte de Pino.

Comerciante (C): Sí, ¿qué necesitaba?

CG: .32 largo, diez tiros, para tener una carguita.

C: Tengo, pero son re viejas. Hay que tener cuidado porque por ahí no salen, viste... Si no se humedecieron, van.

(El comerciante saca una caja con proyectiles y se los muestra).

C: Acá tiene. Por ejemplo, esta es la FM la nacional y tengo Winchester. Esta sale 90 centavos cada una y tiene la Winchester que sale 1,30 cada una. Es un poco mejor la Winchester.

CG: Deme cinco y cinco.

C: Esta (por la Winchester) es la que tiene la carga más pareja y el fulminante un poco más blando, un poco mejor. Pero esta no deja de ser buena...la nacional.

(compra las balas calibre .32 sw long).

Video 3:

En la tosquera de Villa Rosa, propiedad de la familia Pachelo, el detective privado Carlos González se entrevistó con Mario Rivero, encargado del lugar.

Carlos González (CG): ¿El señor es Alejo Núñez? ¿Le habían robado un arma puede ser?

Mario Rivero (MR): Sí, un arma.

CG: Un revólver y una escopeta, ¿puede ser?

MR: Sí...

CG: Y el revólver ¿qué calibre era? ¿No se acuerda?

MR: (Calibre) .38.

CG: La marca, ¿no se acuerda?

MR: No...

CG: Acá había un muchacho... Mario, ¿puede ser?

MR: Sí, yo.

CG: ¿Hace mucho que trabaja acá?

MR: Hace casi dos años. Después de que se cerró, los dos primeros meses.

CG: ¿Usted fue a la comisaria a declarar o usted no supo nada en el robo? (en referencia de un robo que sufrió Alejo Núñez, vecino de la tosquera, el 3 de octubre de 2002).

MR: A mí no me llamaron nunca.

CG: ¿Ahora está cerrada la tosquera?

MR- Sí, está cerrada.

CG: ¿Acá venían a practicar tiro?

MR: No.

CG: El revólver, ¿no se acuerda qué marca era?

MR: No.

CG: Claro, usted lo ayudó a don Alejo... ¿Usted es el que hace los mandados, todo eso acá? ¿Usted iba al pueblo con Pachelo a comparar cosas, iba y venía?

MR: Sí...ayer estuvo.

CG: Ah porque nosotros teníamos una fotografía que usted fue a una armería en Pilar con Pachelo a comparar unas balas.

MR: Ah sí, en Pilar.

CG: ¿A qué armería?

MR: No me acuerdo.

CG: ¿Y qué calibre eran?

MR: No compró en Pilar, en Del Viso compró. Compró (calibre) .32.

CG: ¿Él (por Pachelo) tenía un .32?

MR: Sí.

CG: ¿Y qué hizo con el revólver Pachelo?

MR: No sé.

CG: ¿Cuándo fue eso?

MR: Hace mucho.

CG: ¿Pero antes o después del robo?

MR: Después.

CG: ¿No se acuerda la fecha?

MR: No.

CG: ¿Dónde compró las balas, dónde había una vidriería?

MR: Era como una...que vendían pájaros y todo eso.

CG: Ah, ¿en Los Cárpatos? En la esquina donde venden pájaros...¿Muchas balas compró?

MR: No, compró unas 15.

CG: ¿Y el revólver qué marca era?

MR: Un .32, no me acuerdo la marca.

CG: ¿Tiene algún documento suyo para verlo?

MR: No.

CG: ¿No sabe si le dieron recibo de las balas que compró?

MR: Estuvimos en dos armerías.

CG: ¿Se bajó usted?

MR: Sí.

CG: ¿Y esto fue en octubre del año pasado (2002)?

MR: Por ahí, en septiembre, octubre o noviembre, hacía calor.

CG: ¿Y usted fue con Pachelo?

MR: Sí claro, vino acá y me acompañó en un auto.

CG: ¿Y por qué se bajó usted?

MR: Él me mandó a mí. No se quería bajar.

CG: ¿Por qué no? Él tiene un problema ¿sabe cuál es el problema? ¿Fue antes o después del problema?

MR: Después creo, él tenía el lío del country.

CG: ¿Por qué piensa que no quiso bajar a comprar la balas?

MR: Él me dijo "este revólver te lo voy a dejar para vos", y vino y probó unos tiros. No salieron todos los tiros, salían algunos.

CG: Entonces, las balas eran malas...

MR: No sé si eran las balas o el revólver.

CG: Así que usted no vio más ese revólver...

MR: Él vino como para dejármelo para mí, le pedía que me deje un arma. Le pedí a los otros también porque no estoy con él, estoy por el más chico (de los hermanos Pachelo, Agustín y Francisco).

CG: Usted le pidió después del robo.

MR: Claro, eso fue el 3 de octubre.

Video 4:

Un cuarto video fue filmado nuevamente en la tosquera, en 2005, donde el investigador privado nuevamente dialoga con el encargado Mario Rivero, quien en esta oportunidad lo deja ingresar al predio.

Carlos González (CG): Hola, ¿se acuerda de mi? ¿Mario su nombre?

Mario Rivero (MR): Sí, Mario.

CG: Vio que el muchacho (por Pachelo) está donde tiene que estar. Se acuerda que usted nos dijo que había andado tirando con un revólver, con un .32...

MR: Sí, vino y tiró allá...

CG: ¿En el agua?

MR: Sí.

CG: ¿Y podemos ir a ver? (Ingresa a la tosquera). ¿Acá no tiro en la puerta?

MR: No, no.

MR: En el '91 estuve trabajado acá, Nicolás era chiquito...

CG: Está preso por robos. ¿El hermano qué dice?

MR: Que este loco sale y va a venir a quemar todo.

CG: ¿Y qué tiraba, de aquí al agua?

MR: Sí, claro, cerca tiraba.

CG: ¿Muchos tiraba?

MR: No, seis o siete tiros. Él iba a dejar para mí el revólver pero no andaba bien.

CG: ¿Y era un revólver .32 largo?

MR: Sí, uno blanco, medio plateado.

CG: ¿Y dónde lo había sacado ese revólver?

MR: No, no lo sé.

CG: ¿Un solo día tiró?

MR: Sí, un solo día.