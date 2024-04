Ultiman detalles para la presentación de la nueva Ley Ómnibus

Las principales diferencias que exponen desde los sectores dialoguistas están relacionados con los temas impositivos y la restitución del Impuesto a las Ganancias. Por eso desde Balcarce 50 piensan dejar esa discusión para más adelante.

Como no quieren coparticipar ningún impuesto, en el Gobierno impulsan que la cuarta categoría de contribuyentes vuelvan a pagar Ganancias, pero todavía no se definió en qué suma se establecerá el piso. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que un mínimo no imponible cercano a $ 1.200.000 no se analiza y Francos, aseguró que la cifra rondará entre 1,5 y 2 millones de pesos.

Otra de las propuestas había girado alrededor de la reforma previsional.