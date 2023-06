Tolosa Paz será precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires

Pese a eso, en su entorno aclararon que no se trata de una postulación definitiva, sino que es parte de una negociación más compleja. Aunque la intención de ser candidata a gobernadora existe, habría otros lugares que podría ocupar. Quizás el de vicegobernadora si es que hubiera un acuerdo político con el oficialismo.

Claro que a esta hora eso parece difícil. Pese a la presión de Massa para que haya una lista única en el Frente de Todos, el ministro del Interior y posible precandidato a presidente del kirchnerismo, Wado de Pedro, reconoció que "lo más probable" es que las candidaturas del oficialismo se resuelvan en las PASO

El ministro del Interior sostuvo que "hay un sector que no quiere consenso". Sobre su candidatura, afirmó que está "caminando un poquito más desde que Cristina dijo que se necesitaban dirigentes nuevos".

La ministra reveló la estrategia electoral del sector que apoya un sector de la Casa Rosada, encabezada por el presidente Alberto Fernández, que reclama que haya más de una lista de candidatos y definir las candidaturas en competencia en las PASO 2023.

En declaraciones a Radio 10, luego de compartir un acto con Scioli en una fábrica de alfajores de la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz lanzó su "apoyo a la precandidatura de Daniel Scioli" al sostener que "él amplía, abraza y contiene y es la figura de mayor amplitud".

En un mensaje a sectores del massismo y del kirchnerismo que liderado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, proponen una fórmula presidencial con lista única, Tolosa Paz pidió "estar dispuestos a ir a unas PASO y vamos a poder potenciar el techo".

Y, a la inversa de la estrategia planteada por la vicepresidenta, que dijo que la que viene es un escenario electoral de tres tercios, por lo que hay que apostar a sostener el piso histórico del electorado peronista, agregó: "Nuestro Frente político llegará a su capacidad de techo en las primarias, y luego el que gane tendrá que tener la fortaleza para seguir sumando voluntades y eso lo expresa Daniel Scioli”.

"No podemos limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes del Frente de Todos, y no me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos”, señaló Tolosa Paz.

Se recalienta la interna en el Frente de Todos: El rol que tendrán los gobernadores

Con respecto a la posición que adoptarán los Gobernadores de las provincias, Tolosa Paz remarcó que “no hay voluntad de los gobernadores de limitar la participación, y ellos tienen que acompañar al candidato a presidente que más les gusta”.

Tal como había anticipado A24.com, mientras Scioli y Tolosa Paz ya trabajan en la convocatoria a intendentes y gobernadores del PJ para conseguir avales a sus candidaturas en las distintas provincias y municipios.

Cumplir el requisito de adhesiones mínimas que establece la ley electoral, les permitirá presentar legalmente una lista de candidatos no solo a la presidencia, sino a gobernador, y a diputados y senadores nacionales, ante la Junta Electoral del Frente de Todos, y poder así, competir en las PASO 2023 para "enfrentar a los candidatos que defina Cristina Kirchner", según reconoció este jueves Tolosa Paz en declaraciones radiales.