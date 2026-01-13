El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este martes a las 16 horas los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a diciembre, lo que permitirá conocer el acumulado de 2025.
Este martes se conocerá la inflación de dicembre 2025
Las principales consultoras económicas coincidieron en proyectar una inflación mensual para diciembre de entre 2,5% y 2,6%. Analytica, C&T y Equilibra estimaron un alza del 2,6%, mientras que Libertad y Progreso y EcoGo calcularon un 2,5%.