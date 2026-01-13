Este martes se conocerá la inflación de dicembre 2025

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central, reflejó una leve baja en la proyección inflacionaria y ubicó el IPC de diciembre en torno al 2,3%. Sin embargo, ese valor representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del informe previo.

En tanto, los analistas que integran el Top 10 del REM, que históricamente mostraron mayor precisión en sus pronósticos, estimaron una inflación mensual del 2,4% para diciembre, con un incremento de 0,1 punto porcentual frente al relevamiento anterior.

El dato oficial del INDEC será clave para confirmar la tendencia de desaceleración inflacionaria y evaluar el cierre definitivo del año en materia de precios.