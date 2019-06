Pichetto y su primera foto con Macri: "Ya estamos pensando en octubre"

El senador Miguel Ángel Pichetto arribó esta mañana a la quinta presidencial de Olivos para mantener un encuentro con Mauricio Macri, en lo que será la primera reunión tras la oficialización de que lo acompañará como precandidato a vicepresidente en la fórmula del oficialismo en las elecciones generales.





"Es una reunión muy importante con la presencia de dirigentes de trascendencia y de compromiso con el presidente. Un diálogo que voy a mantener para definir los trazos de la campaña electoral, pensando en octubre", señaló el rionegrino antes de ingresar.





Pichetto también se encontrará en Olivos con gobernadores de Cambiemos y dirigentes radicales que forman parte de la coalición, que de cara al proceso electoral cambiará de nombre y se llamará "Juntos por el Cambio".



El dirigente peronista descartó que existan problemas tras su designación, y aseguró que encontró "palabras de afecto y de solidaridad de la mayoría de los dirigentes radicales". Además, resaltó que en la noche del martes recibió el llamado de Elisa Carrió.





"No he encontrado más que solidaridad en toda la dirigencia. El presiente fue el hombre que me convocó, esto es importante remarcarlo porque así funciona la política en el mundo", sostuvo.





Tras asegurar que "probablemente" acompañe a Macri a Neuquén, en lo que sería el primer acto de campaña juntos, Pichetto admitió que "es comprensible que haya algunas reacciones" negativas, pero advirtió por el proceso que está viviendo el país.





"Estamos entrando en un proceso político histórico en Argentina de reconfiguración del sistema político, en orden a que la fragilidad de las pertenencias y los procesos de coalición que están dándose en el mundo, también llegan a la Argentina. Hoy lo importante es encontrar coincidencias con la mira en el futuro", subrayó.