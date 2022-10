Pachelo, a tres meses de juicio: "No me van a condenar a perpetua"

Si bien Pachelo (46) cree que saldrá absuelto por ese crimen, por el que también son juzgados los exvigiladores del barrio cerrado Carmel de Pilar José Ortiz y Norberto Glennon, no tiene la misma expectativa en cuanto a los robos a countries que se le imputan.

"A mi me van a dar mucho por los robos, por los medios, por la gente, va a ser una condena ejemplificadora", dijo el acusado sobre la decisión que cree que tomarán los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Pachelo reconoció durante este juicio haber entrado a robar entre 2017 y 2018 a cinco de las 10 casas que se le atribuyen: tres en el country Abril, de Hudson, y dos en el barrio privado Tortugas, de Pilar.

Según contó a esta agencia, su motivación fue reunir dinero para pagarle al abogado defensor Roberto Ribas.

"En 2017 de guita estaba normal, estaba bien, y ahí es cuando me imputan. Aparece Ribas y me dice que la defensa cuesta tanta plata. Le dije que no tenía esa plata y pensé de dónde la saco", contó.

"Dije... ¿Qué es lo más fácil que sé hacer?: entrar a un country. Sé cómo se manejan por dentro y cualquiera que vive ahí tiene 50, 60 o 100 mil dólares en la caja fuerte y que no se le mueve una aguja", manifestó.

Y acto seguido, aclaró: "Yo no le robo a un jubilado los ahorros de toda su vida ni le pongo una pistola en la cabeza".

Hijo de una ama de casa de familia acomodada y de un hombre que los dejó para formar otra familia cuando él tenía seis meses, Pachelo confesó que desde chico fue rebelde, que pasó una infancia y una adolescencia complicada por su situación familiar y destacó que desde 2007 a 2017 no tuvo antecedentes, omitiendo el hecho de que en 2015 fue arrestado por comercialización de drogas en una fiesta electrónica en una casa de la localidad bonaerense de General Rodríguez, por la que fue condenado a una pena en suspenso.

"Mis hijos no me preguntan el por qué de los robos. Creo que lo tienen naturalizado", dijo al referirse a los niños fruto del matrimonio que tuvo con Inés Dávalos Cornejo, de quien ya está separado.

"El mayor me dice que cada uno paga las consecuencias de lo que hace y yo las estoy pagando hace cinco años", reconoció.

También aseguró que de no ser por las causas que tiene "hoy tendría cinco o seis millones de dólares, tranquilamente" y no viviría en la Argentina, sino que "estaría en Portugal, Madrid o Barcelona".

En varios tramos de la entrevista Pachelo se remontó a sus primeros años de vida y a la relación con sus padres, ambos fallecidos. "Fue todo turbulento", aseguró.

Su madre, Silvian Ryan, murió al arrojarse desde una ventana en 2003, cuando él estaba en la mira por el caso García Belsunce.

"Mamá, pobre, nunca volvió a formar pareja. Iba a las reuniones de Alcohólico Anónimos, depresiva total, psiquiatra, medicada... por eso cuando yo le digo que se tire por la ventana, porque cada 15 días me decía dame bola que me voy a tirar, era una joda", manifestó.

En tanto su padre, Roberto Pachelo, murió de un tiro en la cabeza en 1996 y si bien el caso se investigó inicialmente como suicidio, ahora la Justicia investigará si su hijo Nicolás fue quien lo mató.

"Los dos hicieron un desastre, no les importó nada las familias", consideró Pachelo, quien agregó que su papá "consiguió lo que buscaba: un nivel social alto" al unirse a su madre "de clase alta de Pilar" con el "objetivo de escalar económicamente".

"Yo con mi papá iba los fines de semana al (country) Tortugas a una casa de 700 metros cubiertos, con 10 habitaciones con 10 baños y luego vivía en un departamento chico porque un tío estafó a mi abuelo por parte de mi mamá y nos quedamos sin nada", contó.

Por último, y en referencia al juicio por el crimen de María Marta, el acusado criticó los titulares de los medios de comunicación que lo acusan, a su criterio, impulsados por los golpes de la fiscalía, aunque consideró que "el encubrimiento de la familia (García Belsunce) no se lo come nadie".

Pachelo hizo así referencia a que uno de los fiscales del juicio, Patricio Ferrari, presentó una nueva denuncia en su contra por el supuesto homicidio de su padre y acusó a su nueva pareja de encubrirlo en uno de los robos a un country.