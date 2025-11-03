Milei se reúne con su nuevo gabinete y define el rumbo de su segunda etapa

Sale Catalán, entra Santilli

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este domingo en la Quinta de Olivos. La idea del jefe de Estado es arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la reciente salida de Catalán y Francos.

Tras el nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo continuará con ese rol dentro de Casa Rosada. Aunque no tendrá firma de ministro, seguirá con su influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

Durante la última semana, se había especulado con que el integrante del “triángulo de hierro” podría asumir un rol más formal dentro de la gestión libertaria. Por el momento mantendrá su estatus, como por ejemplo cuando formó parte de la reciente reunión con los gobernadores.

Cabe mencionar que el gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve. El próximo mes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se prevé que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.