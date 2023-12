Mayra Mendoza insultó a un conductor de TV que cubría el temporal

Mendoza, en un momento, se preguntó si ella era la que tenía la culpa del temporal. “Hacemos todo lo que podemos y hasta el último minuto”, se excusó. “¿Vos te pensás que a vos sola te importa la gente?”, le preguntó el periodista, sobre el final de la comunicación. “Digan lo que quieran”, cerró la intendenta quilmeña.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FporqueTTarg%2Fstatus%2F1737049797373100049&partner=&hide_thread=false “Mayra Mendoza”



Porque tildó de “forro” a un periodista de Crónica en vivo por cubrir las inundaciones en Quilmes, sin saber que estaba al aire. pic.twitter.com/fgDI38yVgt — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) December 19, 2023

Así fue el tenso diálogo entre Mayra Mendoza y Diego Moranzoni

Marya Mendoza: Hola

Diego Moranzoni: Hola, Mayra. Contame.

MM: Te quiero contar lo que estamos haciendo porque no te das una idea lo que estamos trabajando. Hay cuatro centros de evacuados que están funcionando. Hay uno que está a cuatro cuadras de donde está el móvil, que es el club Argentino de Quilmes donde ya hay familias y donde estamos sacándolos con los móviles de Defensa Civil. Lo que ahora en este momento están haciendo está fuera de protocolo, porque eso que ustedes cruzan con la camioneta hace que generen unas olitas que provocan que entre el agua donde está la gente.

DM: No somos nosotros, pasa la gente. Es la gente la que está ayudando.

MM: No, yo lo que te digo es que no sabés el trabajo que estamos haciendo. Es enorme. Hace 48 horas estoy viviendo un temporal que gracias a Dios no tengo víctimas, pero no pueden hacer esto porque lo que hacés es desinformar por completo. Si a vos te importa la gente, decí los centros de evacuados que hay.

DM: Lo dije. Mayra, yo no te digo cómo hacer tu trabajo, no me digas cómo hacer el mío.

MM: Vos no sabés lo que significa tratar de cuidar a 700 mil personas en medio de un temporal.

DM: Hay gente que está diciendo que no llega la ayuda. Vos estás enojada y yo no tengo nada que ver.

MM: Es una enorme responsabilidad. Son forros que no les importa la gente y no saben cómo trabajamos.

DM: Mirá que estás al aire. ¿Vos te pensás que yo no sé cómo trabajan? La gente es la que está diciendo.

MM: No, a la gente le ponés un micrófono y va a putear. ¿Yo tengo la culpa de la sudestada?

DM: Yo no te dije que vos tenías la culpa, simplemente pedí que a la gente se la ayude más. Yo no te estoy responsabilizando de la sudestada.

MM: Hacemos todo lo que podemos y hasta el último minuto que baje el agua estaremos. Lo que ustedes están haciendo es completamente inmoral y no tiene ninguna ética.

DM: Esa es tu opinión, pero listo. Yo a vos no te acusé absolutamente de nada, Mayra, y vos me estás tratando a mí de inmoral. O sea, yo simplemente estoy mostrando las cosas como he mostrado siempre, todo lo bueno y lo malo. Lamento que, en este caso, a vos no te guste lo que yo estoy haciendo. En otros casos, te habrá gustado. No te gusta porque me estás tratando de inmoral y me estás faltando el respeto.

MM: Completamente inmoral porque no te importa la gente.

DM: ¿Vos te pensás que a vos sola te importa la gente? Te estoy hablando, contás las cosas, me tratás de inmoral y yo lo único que quería era, porque hay gente desesperada, que los ayuden. Pero bueno, si vos creés eso, ya está.

MM: Hay mucho trabajo que se está haciendo a consciencia. Hay muchísima gente trabajando. Hay ayuda de lo que se pueda desde Provincia tratando de también cuidar al resto de los distritos. Digan lo que quieran.